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हिमाचल में दो बड़े सड़क हादसे, 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल

लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

HIMACHAL ROAD ACCIDENT
हिमाचल में दो अलग-अलग सड़क हादसों में 2 की मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 6:58 PM IST

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हमीरपुर/सराज: हिमाचल में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार देर रात हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की जान चली गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए. मंडी जिले के सराज क्षेत्र में एलएंडटी मशीन लेकर जा रहा एक ट्राला गहरी खाई में गिर गया, जबकि हमीरपुर फोरलेन पर दो कारों की आमने-सामने की टक्कर ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं. दोनों हादसों के बाद प्रदेश में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.

सराज में खाई में गिरा ट्राला, चालक की मौत

मंडी जिले के सराज क्षेत्र की बगस्याड-शिकारी सड़क पर शुक्रवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ. एलएंडटी मशीन लेकर जा रहा ट्राला अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी ढांक में जा गिरा. दुर्घटना इतनी भयावह थी कि ट्राला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिस के अनुसार ट्राला बगस्याड से शिकारी की ओर जा रहा था. इसी दौरान सड़क धंसने के कारण वाहन संतुलन खो बैठा और मशीन सहित सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिर गया. हादसे में चालक संतोष कुमार, निवासी सरकाघाट की मौके पर ही मौत हो गई.

SERAJ TRUCK ACCIDENT
सराज में खाई में गिरा ट्राला (ETV BHARAT)

सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे. कड़ी मशक्कत के बाद चालक के शव को खाई से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. स्थानीय लोगों ने इस सड़क पर सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है.

हमीरपुर फोरलेन पर दो कारों की भीषण टक्कर

उधर हमीरपुर जिले के नादौन थाना क्षेत्र में भूपल के समीप सुकराला गांव के पास शुक्रवार को दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में दिल्ली निवासी पदमा देवी की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में तीन बच्चियां भी शामिल हैं. जानकारी के अनुसार, दिल्ली का एक परिवार अर्टिगा कार में दियोटसिद्ध में माथा टेकने के बाद ज्वालाजी मंदिर की ओर जा रहा था. इसी दौरान सामने से आ रही इनोवा कार कथित रूप से विपरीत दिशा में पहुंच गई और दोनों वाहनों में सीधी भिड़ंत हो गई.

HAMIRPUR CAR ACCIDENT
हमीरपुर में दो कारों की भीषण टक्कर (ETV BHARAT)

कई घायल टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. हादसे में विजय कुमार, विनय कुमार, मानवी, बुल्लो, माल्या देवी सहित कई लोग घायल हो गए. वहीं दूसरी कार में सवार चिराग और अक्षित को भी चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू करते हुए सभी घायलों को नादौन अस्पताल पहुंचाया. गंभीर रूप से घायल पदमा देवी ने अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने पांच गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया. लगातार सामने आ रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि प्रदेश में दुर्घटना संभावित मार्गों पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके.

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