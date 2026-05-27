ETV Bharat / state

एक ही पंचायत में बाप-बेटे ने लड़ा था चुनाव, महज 5 वोटों पर पिता को समेट कर पुत्र बना प्रधान

टिल्लू पंचायत में पिता को हराकर बेटे ने जीता प्रधान चुनाव ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन उपमंडल की नवगठित टिल्लू पंचायत का प्रधान पद चुनाव इस बार पूरे क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बना रहा. वजह थी एक ही परिवार के दो सदस्यों का आमने-सामने चुनाव मैदान में उतरना. आखिरकार मुकाबले में बेटे ने बाजी मार ली और पिता को महज 5 वोटों पर समेट दिया. बेटा बना प्रधान, पिता को मिले महज 5 वोट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खास माने जाने वाले अजय अत्री लगातार दूसरी बार प्रधान चुने गए हैं. टिल्लू पंचायत के प्रधान पद के लिए हुए चुनाव में अजय अत्री ने 184 मत हासिल कर शानदार जीत दर्ज की. वहीं, उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी नरदीप सिंह को 173 वोट मिले और मुकाबला कांटे का रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब अजय के पिता संतोष शर्मा भी चुनावी मैदान में उतर गए. हालांकि जनता ने पिता को पूरी तरह नकारते हुए उन्हें केवल 5 वोट ही दिए. वहीं, ब्रजेश सिंह को 53 और शशी पाल को 19 मत प्राप्त हुए.