एक ही पंचायत में बाप-बेटे ने लड़ा था चुनाव, महज 5 वोटों पर पिता को समेट कर पुत्र बना प्रधान
हमीरपुर जिले में प्रधान पद के लिए हुए नवगठित पंचायत में हुए चुनाव में बेटे ने पिता को दी करारी शिकस्त.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 3:15 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन उपमंडल की नवगठित टिल्लू पंचायत का प्रधान पद चुनाव इस बार पूरे क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बना रहा. वजह थी एक ही परिवार के दो सदस्यों का आमने-सामने चुनाव मैदान में उतरना. आखिरकार मुकाबले में बेटे ने बाजी मार ली और पिता को महज 5 वोटों पर समेट दिया.
बेटा बना प्रधान, पिता को मिले महज 5 वोट
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खास माने जाने वाले अजय अत्री लगातार दूसरी बार प्रधान चुने गए हैं. टिल्लू पंचायत के प्रधान पद के लिए हुए चुनाव में अजय अत्री ने 184 मत हासिल कर शानदार जीत दर्ज की. वहीं, उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी नरदीप सिंह को 173 वोट मिले और मुकाबला कांटे का रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब अजय के पिता संतोष शर्मा भी चुनावी मैदान में उतर गए. हालांकि जनता ने पिता को पूरी तरह नकारते हुए उन्हें केवल 5 वोट ही दिए. वहीं, ब्रजेश सिंह को 53 और शशी पाल को 19 मत प्राप्त हुए.
अजय अत्री ने जीता प्रधान का चुनाव
गौरतलब है कि इससे पहले अजय अत्री बेला पंचायत के प्रधान रह चुके हैं. बेला पंचायत का बड़ा हिस्सा नगर परिषद नादौन में शामिल होने के बाद जो क्षेत्र बचा, उसे नई पंचायत टिल्लू के रूप में गठित किया गया. ऐसे में टिल्लू पंचायत के पहले प्रधान बनने का गौरव भी अब अजय अत्री के नाम हो गया है. चुनाव परिणाम सामने आते ही पंचायत में राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया. लोग इस बात को लेकर भी चर्चा करते रहे कि पिता-पुत्र आमने-सामने क्यों पहुंचे और आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि परिवार के भीतर ही चुनावी रण छिड़ गया. हालांकि परिणामों ने साफ कर दिया कि जनता ने अनुभव और सक्रियता के आधार पर फैसला सुनाया.
स्थानीय लोगों का कहना है कि अजय अत्री पिछले कार्यकाल में पंचायत स्तर पर काफी सक्रिय रहे और लोगों के बीच लगातार मौजूद रहे, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में मिला. वहीं, विरोधियों का मानना था कि नई पंचायत बनने के बाद समीकरण बदलेंगे, लेकिन नतीजों ने सारे कयास पलट दिए.
टिल्लू पंचायत प्रधान ने बताई अपनी प्राथमिकता
नई पंचायत टिल्लू के पहले प्रधान के रूप में जीत दर्ज करने के बाद अजय अत्री ने पंचायत के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया. उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर वह पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे.
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