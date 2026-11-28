तीन महीने पहले पिता को खोया, अब जवान बेटे की भी उठी अर्थी, छुट्टी पर घर आए BSF जवान की मौत
इस परिवार का दुख इसलिए भी असहनीय है क्योंकि करीब तीन महीने पहले ही विक्रम दत्त शर्मा के पिता का निधन हुआ था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 5:08 PM IST
हमीरपुर: हमीरपुर जिले के गलोड़ क्षेत्र के कोहलवीं गांव में एक परिवार पर तीन महीने के भीतर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि हर आंख नम है. पहले बीएसएफ से सेवानिवृत्त पिता का निधन हुआ और अब देश की सेवा में तैनात 42 वर्षीय बेटे विक्रम दत्त शर्मा भी दुनिया को अलविदा कह गए. शुक्रवार को हार्ट अटैक से उनका आकस्मिक निधन हो गया. शनिवार को उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने अपने साथी को अंतिम सलामी दी, जबकि बड़े भाई देवेंद्र कुमार ने चिता को मुखाग्नि दी. जवान के पीछे पत्नी, दो बेटियां, तीन साल का बेटा और माता रह गए हैं.
छुट्टी पर घर आए थे विक्रम, वापस लौटने से पहले ही थम गईं सांसें
विक्रम दत्त शर्मा जम्मू के अखनूर क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में तैनात थे. वह कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव कोहलवीं आए थे. छुट्टियां पूरी होने के बाद उन्हें एक-दो दिन में वापस ड्यूटी पर लौटना था, लेकिन शुक्रवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी. बीएमओ गलोड़ डॉ. अरविंद कौंडल के अनुसार, जवान को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया था. इसके बाद मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर पार्थिव देह परिजनों को सौंप दी गई.
राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, बड़े भाई ने दी मुखाग्नि
शनिवार को ग्राम पंचायत गाहलियां के कोहलवीं गांव में जवान का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की. बड़े भाई देवेंद्र कुमार ने अपने छोटे भाई की चिता को मुखाग्नि दी. अंतिम विदाई के समय परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था. पत्नी और मासूम बच्चों को बिलखता देख वहां मौजूद ग्रामीणों और रिश्तेदारों की आंखें भी नम हो गईं. बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने अंतिम संस्कार में पहुंचकर जवान को श्रद्धांजलि दी.
तीन महीने पहले पिता का हुआ था निधन, अब परिवार ने जवान बेटे को खोया
इस परिवार का दुख इसलिए भी असहनीय है क्योंकि करीब तीन महीने पहले ही विक्रम दत्त शर्मा के पिता का निधन हुआ था. उनके पिता भी बीएसएफ से सेवानिवृत्त थे. पिता के जाने के बाद विक्रम ही परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे. अब उनके अचानक चले जाने से परिवार का सहारा छिन गया है. विक्रम अपने पीछे पत्नी, दो बेटियां और तीन वर्षीय बेटे को छोड़ गए हैं. उनकी एक बेटी जमा एक और दूसरी पांचवीं कक्षा में पढ़ती है. बच्चों के सिर से पिता का साया उठने से परिवार पर दुखों का दूसरा पहाड़ टूट पड़ा है.
पूर्व विधायक बलदेव शर्मा भी जवान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि देश सेवा में समर्पित वीर जवान को वह भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की. जवान के आकस्मिक निधन से कोहलवीं गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.
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