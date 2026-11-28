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तीन महीने पहले पिता को खोया, अब जवान बेटे की भी उठी अर्थी, छुट्टी पर घर आए BSF जवान की मौत

हिमाचल में छुट्टी पर घर आए BSF जवान की मौत ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हमीरपुर जिले के गलोड़ क्षेत्र के कोहलवीं गांव में एक परिवार पर तीन महीने के भीतर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि हर आंख नम है. पहले बीएसएफ से सेवानिवृत्त पिता का निधन हुआ और अब देश की सेवा में तैनात 42 वर्षीय बेटे विक्रम दत्त शर्मा भी दुनिया को अलविदा कह गए. शुक्रवार को हार्ट अटैक से उनका आकस्मिक निधन हो गया. शनिवार को उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने अपने साथी को अंतिम सलामी दी, जबकि बड़े भाई देवेंद्र कुमार ने चिता को मुखाग्नि दी. जवान के पीछे पत्नी, दो बेटियां, तीन साल का बेटा और माता रह गए हैं.

छुट्टी पर घर आए थे विक्रम, वापस लौटने से पहले ही थम गईं सांसें