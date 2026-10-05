ETV Bharat / state

हमीरपुर निर्माणाधीन पुल हादसा: कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ FIR, अब ऐसे पता चलेगा कारण

हमीरपुर: हिमाचल के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. हमीरपुर पुलिस ने शिमला-मटौर फोर-लेन प्रोजेक्ट पर हमीरपुर के पास बन रहे ट्रस ब्रिज के एक हिस्से के गिरने के मामले में कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की है. इस हादसे में लेबर कॉन्ट्रैक्टर अजय कुमार की मौत हो गई और एक वर्कर कमल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया.

शिकायत में पुल के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन मटीरियल और सेफ्टी उपायों में खामियों से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं.ऑफिशियल प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) रिपोर्ट और टेक्निकल जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. पुलिस ने कहा कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रही कंपनी जे-इंफ्राटेक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ FIR

मामला मृतक के चचेरे भाई नरेंद्र कुमार की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. शिकायत में पुल के डिज़ाइन, इस्तेमाल किए गए मटीरियल और बनाने के दौरान अपनाए गए सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे. FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 125, 125(a), 125(b), और 106(1) (लापरवाही से जान और मौत को खतरे में डालने से जुड़ा) के तहत दर्ज की गई है.

शुक्रवार, 2 अक्टूबर को हुआ था हादसा

शिकायत के मुताबिक, 2 अक्टूबर की सुबह, अजय कुमार और दूसरे मज़दूर फोर-लेन प्रोजेक्ट के तहत हथली खड्ड (धारा) पर बन रहे स्टील ब्रिज को जोड़ने का काम कर रहे थे. दोपहर करीब 1 बजे, जब काम चल रहा था, अचानक पुल का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया. अजय कुमार और कमल कुमार हादसे में फंस गए और नीचे खाई में गिर गए, जबकि पांच दूसरे मज़दूर पुल के पिलर पर फंस गए.

पुल हादसे में एक मजदूर की मौत, 6 घायल (ETV Bharat)

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. रेस्क्यू टीम और लोकल लोगों की मदद से घायलों को निकाला गया. अजय कुमार को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस बीच, कमल कुमार, जिन्हें गंभीर चोटें आईं, उन्हें AIIMS बिलासपुर रेफर कर दिया गया.

पुल कंस्ट्रक्शन में इंजीनियरिंग/डिज़ाइन में खामियां

पुलिस में दी गई शिकायत में, अजय के चचेरे भाई ने आरोप लगाया कि पुल के कंस्ट्रक्शन में इंजीनियरिंग या डिज़ाइन में खामियां हो सकती हैं. घटिया मटीरियल के इस्तेमाल और मज़दूरों के लिए ज़रूरी सुरक्षा उपाय लागू न करने के भी आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने कहा कि वे अब FSL रिपोर्ट के साथ-साथ टेक्निकल जांच के नतीजों का भी इंतज़ार कर रहे हैं. जांच में पुल के डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, इस्तेमाल किए गए मटीरियल, सुरक्षा स्टैंडर्ड और काम करने की स्थिति जैसे पहलुओं को शामिल किए जाने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में आपदा का समय से पहले मिलेगा अलर्ट, 12 जिलों में 116 स्थानों पर यहां लगेंगे अर्ली वॉर्निंग सिस्टम

ये भी पढ़ें: पर्यटकों से मनमाना शुल्क वसूला तो होगी कार्रवाई, कारोबारियों को पर्यटन विभाग की सख्त हिदायत