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हमीरपुर हादसा: 'साहब! कंक्रीट के नीचे पुल नहीं, हमारे घर की इकलौती छत ढह गई'; मलबे में दफन हो गए परिवारों के कमाऊ चिराग!

हमीरपुर: जब शहरों में लोग अपने पक्के कमरों में बैठकर आंधी-तूफान के थमने की दुआ मांग रहे थे, तब हमीरपुर की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कंक्रीट के भारी-भरकम स्लैब के नीचे कुछ जिंदगियां दम तोड़ रही थीं. उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल ढहने से मारे गए 6 मजदूर सिर्फ सरकारी फाइलों के 'आंकड़े' नहीं हैं. यह किसी बूढ़े बाप की लाठी थे, किसी नवविवाहिता का सुहाग थे और किसी मासूम के स्कूल की फीस भरने वाले हाथ थे. जो मजदूर कल तक शहर को जोड़ने के लिए लोहे और सीमेंट का ढांचा खड़ा कर रहे थे, आज उनके खुद के कच्चे घरों की दीवारें अपनों के जाने के गम में दरक गई हैं. यह रिपोर्ट विकास की उस वेदी की है, जहां सबसे कमजोर तबके की बलि चढ़ा दी गई. पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट.

कुछ दिनों पहले यूपी में रात की खामोशी अचानक आंधी-तूफान और बादलों की गड़गड़ाट से टूट गई. ठीक उसी समय हमीरपुर के बेतवा नदी पर बन रहे पुल पर कुछ मजदूर रोजी-रोटी की लड़ाई लड़ रहे थे. तूफान भयावह था, लेकिन किसी को यह अंदेशा नहीं था कि अगले चंद पलों में क्या होने वाला है. कुछ मजबूर आंधी तूफान से बचने के लिए स्लैब के नीचे दुबक गए. रात करीब 2 बजे के आसपास अचानक एक स्लैब भरभराकर गिर गया और 6 लोग काल के गाल में समा गए.

यूपी के हमीरपुर में पुल का स्लैब गिरने से हुईं 6 मौतें. (Video Credit: ETV Bharat)

भले ही यह 6 का आंकड़ा सरकारी फाइलों में मुआवजे की लिस्ट में दर्ज हो गए लेकिन जान गंवाने वालों में कोई 4 बेटियों का पिता था तो कोई बूढ़े मां-बाप का सहारा. कोई परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, तो किसी की कुछ महीनों बाद शादी होने वाली थी. जो लोग कल तक दूसरों के लिए रास्ता बना रहे थे, आज उनके अपने परिवारों की जिंदगी का रास्ता अंधेरे में डूब गया. यह कहानी सिर्फ पुल का स्लैब गिरने की नहीं है. यह कहानी उन 6 चेहरों की है, जिनके साथ उनके परिवारों के सपने भी मलबे में दब गए.

रोते-बिलखते मृतकों के परिजन. (Photo Credit: ETV Bharat)

बेटी शिवानी को पुलिस में भर्ती कराना चाहता था पिता: अछपुरा गांव निवासी 45 वर्षीय राजेश पाल पुल निर्माण परियोजना में गार्ड थे. लगभग 13 हजार रुपए की आय से उनका पूरा परिवार चलता था. घर में पत्नी, वृद्ध माता-पिता और 4 बेटियां हैं. परिजनों के मुताबिक, उनकी सबसे बड़ी बेटी शिवानी बीए की पढ़ाई कर रही है. राजेश पाल चाहते थे कि बेटी पढ़-लिखकर पुलिस में भर्ती हो. वह अक्सर कहते थे कि पढ़ाई मत छोड़ना. मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा.

परिवार वालों के अनुसार बड़ी बेटी की शादी की भी तैयारी शुरू हो चुकी थी. धीरे-धीरे पैसे जोड़े जा रहे थे, लेकिन हादसे ने सारी प्लानिंग तहस-नहस कर दी. अब घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा है. एक बीघा जमीन है, लेकिन उससे परिवार का गुजारा संभव नहीं है.

पिता हार्ट पेशेंट हैं और काम करने की स्थिति में नहीं हैं. हादसे के बाद दुख यहीं नहीं रुका. परिवार के लोग अंतिम संस्कार में लगे थे और उसी दौरान आंधी में उनकी दो भैंसें भी गायब हो गईं. एक परिवार जिसने अपना कमाने वाला सदस्य खोया, उसका पशुधन भी बिखर गया.

परिजनों का दावा है कि ड्यूटी पर न पहुंचने पर मजदूरी काटने के साथ अतिरिक्त पेनाल्टी भी लगाई जाती थी. उनका आरोप है कि मजदूर मजबूरी में खराब मौसम में भी ड्यूटी करने पहुंचते थे. इन आरोपों की जांच अभी बाकी है.

मलबे में दफन हो गए परिवारों के कमाऊ चिराग! (Photo Credit: ETV Bharat)

दिसंबर में शादी होनी थी अब घर में मातम: स्वासा खुर्द निवासी 34 वर्षीय पुष्पेंद्र सिंह चौहान तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे. वह अविवाहित थे और माता-पिता के साथ रहते थे. छोटे भाई राघवेंद्र सिंह बताते हैं कि हादसे से लगभग एक घंटे पहले उनकी फोन पर बात हुई थी.

बातचीत सामान्य थी. किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ देर बाद सब खत्म हो जाएगा. पुष्पेंद्र 12 घंटे ड्यूटी करते थे और लगभग 9 हजार रुपए मासिक कमाते थे. परिवार के अनुसार माता-पिता की देखभाल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी.

राघवेंद्र सिंह बताते हैं कि शादी की बातचीत लगभग तय हो चुकी थी. दिसंबर या फरवरी में विवाह होने की उम्मीद थी. पुष्पेंद्र घर बनाना चाहते थे, खेती बढ़ाना चाहते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते थे. गांव में लोग उन्हें मिलनसार और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति के रूप में जानते है.

राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में भी उनकी रुचि थी. अब मां माया देवी और पिता राजेंद्र सिंह बार-बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अब हमें कौन देखेगा? परिवार का कहना है कि उनके पास नाममात्र की खेती है. घर का वास्तविक सहारा पुष्पेंद्र ही थे.

मलबे में दफन हो गए परिवारों के कमाऊ चिराग! (Photo Credit: ETV Bharat)

मेरी आंखों के सामने दब गए राजेश और पुष्पेंद्र: घटना के समय साइट पर मौजूद गार्ड अवधपाल की आंखों में आज भी उस रात का मंजर ताजा है. अवधपाल का दावा है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने राजेश पाल और पुष्पेंद्र सिंह को मलबे में दबते देखा. उनका कहना है कि मौसम खराब था.