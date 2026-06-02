हमीरपुर पुल हादसा; आंधी का झोंका या निर्माण सामग्री में भी धोखा? जांच टीम ने लिए सैंपल
हमीरपुर पुल हादसा मामले में अब सबकी निगाहें IIT की तकनीकी रिपोर्ट पर टिकी हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 8:52 AM IST
हमीरपुर: बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल हादसे के बाद अब जांच का फोकस पूरी तरह पियर-5 पर आ गया है. 6 मजदूरों की मौत वाले हादसे में सबसे ज्यादा क्षति इसी पियर को पहुंची थी. सोमवार को शासन द्वारा गठित तीन सदस्यीय विशेषज्ञ टीम ने करीब साढ़े तीन घंटे तक घटनास्थल पर जांच की.
इस दौरान पियर, स्लैब, कंक्रीट, सरिया और कपलर के नमूने लिए गए. वहीं, मलबे में दिखाई दे रहे बड़े कंकड़ों और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं. अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे सुरेश कुमार की मौजूदगी में राज्य सेतु निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक मिथलेश कुमार, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर (डिजाइन) फरहान बासित और जनरल मैनेजर प्रेम सिंह की टीम घटनास्थल पहुंची.
जांच टीम ने लिए नमूने: अधिकारियों ने हादसे का केंद्र बने पियर-5 का बारीकी से निरीक्षण किया. करीब 37 मीटर गहरी नींव और 2.75 मीटर व्यास वाले इस विशाल पियर की कोर कटिंग कराई गई. साथ ही 25 एमएम और 32 एमएम स्टील के नमूने भी लिए गए.
जांच टीम ने सरिया के जोड़ यानी कपलर की भी जांच की है. अधिकारियों की मौजूदगी में नमूनों को सील पैक कराया गया. जांच के दौरान टूटे पियर और मलबे में कई स्थानों पर बड़े आकार के कंकड़ दिखाई दिए. स्थानीय ग्रामीण पहले से आरोप लगाते रहे हैं कि निर्माण में इस्तेमाल रेत और मोरम की गुणवत्ता की पर्याप्त जांच नहीं हुई थी. अब यही सवाल जांच के केंद्र में आते दिखाई दे रहे हैं.
क्या कह रहे जांच अधिकारी: राज्य सेतु निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर (डिजाइन) फरहान बासित ने कहा कि केवल मलबा देखकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है. कोर कटिंग के जरिए लिए गए नमूनों में कंक्रीट, रेत, सीमेंट और स्टोन ग्रिट सभी की वैज्ञानिक जांच होगी. इनकी स्ट्रेंथ टेस्टिंग कराई जाएगी और रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी.
उन्होंने कहा कि फिलहाल केवल आंधी को हादसे की अंतिम वजह मान लेना जल्दबाजी होगी. जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि हादसे में प्राकृतिक कारणों की भूमिका अधिक थी या कोई तकनीकी कारण भी जिम्मेदार था.
सरिया और निर्माण सामग्री की जांच: निरीक्षण के दौरान एडीएम सुरेश कुमार ने विशेषज्ञ टीम को टूटे हिस्से में बाहर निकली सरिया और उसके जोड़ वाले हिस्से भी दिखाए. टीम ने उन हिस्सों का भी निरीक्षण किया, जहां से पियर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था.
निर्माण कार्य से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि किसी भी बड़े पुल निर्माण में अत्यधिक जंग लगी सरिया और मानकों के विपरीत सामग्री का इस्तेमाल तकनीकी रूप से उचित नहीं माना जाता. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम निष्कर्ष केवल लैब रिपोर्ट के आधार पर ही निकाला जा सकता है.
सवालों के घेरे में भी सेतु निगम: हादसे की तकनीकी जांच के लिए पहुंची टीम में राज्य सेतु निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे. दूसरी ओर पुल निर्माण की निगरानी और तकनीकी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी सेतु निगम पर ही थी. ऐसे में हादसे के बाद निर्माण प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के केंद्र में भी सेतु निगम आ गया है.
अब इन सवालों पर टिकी निगाहें
- पियर-5 को इतनी गंभीर क्षति कैसे पहुंची?
- क्या गिरते हुए सेगमेंटों की टक्कर ही मुख्य वजह थी?
- क्या निर्माण सामग्री पूरी तरह मानकों के अनुरूप थी?
- क्या सरिया और कपलर की गुणवत्ता पर भी सवाल हैं?
- क्या 110 KM/H की चक्रवाती आंधी ही अकेली वजह थी?
- प्री-स्ट्रेसिंग अधूरी रहने का कितना असर पड़ा?
परिजनों को जांच रिपोर्ट का इंतजार: हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजन अब जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. मृतक सचिन के भाई का कहना है कि हादसे के पीछे लापरवाही या गुणवत्ता में कमी रही है तो इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए.
अब पूरे मामले में निगाहें IIT की तकनीकी रिपोर्ट पर टिकी है. यहीं, रिपोर्ट तय करेगी कि 6 मजदूरों की जान लेने वाले इस हादसे के पीछे केवल तूफान था या निर्माण गुणवत्ता से जुड़ी कोई बड़ी चूक भी थी.
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