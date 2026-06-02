ETV Bharat / state

हमीरपुर पुल हादसा; आंधी का झोंका या निर्माण सामग्री में भी धोखा? जांच टीम ने लिए सैंपल

हमीरपुर: बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल हादसे के बाद अब जांच का फोकस पूरी तरह पियर-5 पर आ गया है. 6 मजदूरों की मौत वाले हादसे में सबसे ज्यादा क्षति इसी पियर को पहुंची थी. सोमवार को शासन द्वारा गठित तीन सदस्यीय विशेषज्ञ टीम ने करीब साढ़े तीन घंटे तक घटनास्थल पर जांच की.

इस दौरान पियर, स्लैब, कंक्रीट, सरिया और कपलर के नमूने लिए गए. वहीं, मलबे में दिखाई दे रहे बड़े कंकड़ों और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं. अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे सुरेश कुमार की मौजूदगी में राज्य सेतु निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक मिथलेश कुमार, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर (डिजाइन) फरहान बासित और जनरल मैनेजर प्रेम सिंह की टीम घटनास्थल पहुंची.

जांच टीम ने लिए नमूने: अधिकारियों ने हादसे का केंद्र बने पियर-5 का बारीकी से निरीक्षण किया. करीब 37 मीटर गहरी नींव और 2.75 मीटर व्यास वाले इस विशाल पियर की कोर कटिंग कराई गई. साथ ही 25 एमएम और 32 एमएम स्टील के नमूने भी लिए गए.

जांच टीम ने सरिया के जोड़ यानी कपलर की भी जांच की है. अधिकारियों की मौजूदगी में नमूनों को सील पैक कराया गया. जांच के दौरान टूटे पियर और मलबे में कई स्थानों पर बड़े आकार के कंकड़ दिखाई दिए. स्थानीय ग्रामीण पहले से आरोप लगाते रहे हैं कि निर्माण में इस्तेमाल रेत और मोरम की गुणवत्ता की पर्याप्त जांच नहीं हुई थी. अब यही सवाल जांच के केंद्र में आते दिखाई दे रहे हैं.

जांच टीम ने लिए पियर-5 के सैंपल. (Video Credit: ETV Bharat)

क्या कह रहे जांच अधिकारी: राज्य सेतु निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर (डिजाइन) फरहान बासित ने कहा कि केवल मलबा देखकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है. कोर कटिंग के जरिए लिए गए नमूनों में कंक्रीट, रेत, सीमेंट और स्टोन ग्रिट सभी की वैज्ञानिक जांच होगी. इनकी स्ट्रेंथ टेस्टिंग कराई जाएगी और रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी.

उन्होंने कहा कि फिलहाल केवल आंधी को हादसे की अंतिम वजह मान लेना जल्दबाजी होगी. जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि हादसे में प्राकृतिक कारणों की भूमिका अधिक थी या कोई तकनीकी कारण भी जिम्मेदार था.