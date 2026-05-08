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यमुना की धारा में कैसे फंसी 6 जिंदगियां; DJ के शोर में दबीं चीखें, मासूम को बचाने में मां भी डूबी

अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि 20 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 6 शव बरामद हुए.

हमीरपुर नाव हादसा.
हमीरपुर नाव हादसा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 8:51 AM IST

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Updated : May 8, 2026 at 10:15 AM IST

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हमीरपुर: रात करीब 8 बजे यमुना की लहरों पर नाव में सवार बच्चे बेहद खुश थे. परिवार में एक दिन पहले शादी संपन्न हुई थी. अब तरबूजा, खरबूज और ककड़ी के खाने की चाहत में उनके चेहरों पर मुस्कान बिखर रही थी. तभी एक झटका लगा, नाव यमुना की तेज धारा में गहरे डूबने लगी. चीख-पुकार मच गई. ठीक उसी वक्त गांव से गुजर रही बारात में डीजे की तेज आवाज में मासूम बच्चों की चीखें दबकर रह गईं. मनोज द्विवेदी के संपादन के साथ संवाददाता अमित कुमार शुक्ला की खास रिपोर्ट.

उस वक्त नदी के किनारे मौजूद धीरु के कानों में चीख पहुंची. वह दौड़ा और यमुना की तेजा धारा से पारुल और रिंकू को बाहर खींच लाया. नाव सवार विष्णु भी किसी तरह तैरकर बाहर निकल गया. नाव में सवार 9 लोगों में से 3 तो बच गए, लेकिन 6 की जिंदगियां गहरे पानी में दफन हो गई. नाव हादसे में बृजरानी, लव्यांश, रानी, आकांक्षा, अर्चना और आदित्य उर्फ गोरे की मौत हो गई.

6 मौतों के बाद गांव में मातम, हर आंख नम.
6 मौतों के बाद गांव में मातम, हर आंख नम. (Photo Credit: ETV Bharat)

नाव दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया. स्थानीय पुलिस सबसे पहले मौके पर पहुंची. राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तत्काल मौके पर पहुंचे. NDRF, SDRF और फ्लड PAC की टीमें बुलाई गईं. बांदा रेंज के DIG भी पहुंचे. रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा लेकिन किसी के शव नहीं मिले. गुरुवार सुबह जब फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया, तब एक के बाद एक 6 शवों को बरामद कर लिया गया.

अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि 20 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. सभी का पोस्टमार्टम कराया गया है. मौके पर शांति-व्यवस्था कामय है.

हमीरपुर नाव हादसा. (Video Credit: ETV Bharat)

बेटे को बचाने में डूब गई बृजरानी: गांव निवासी बृजरानी निषाद शादी समारोह में शामिल होने एक दिन पहले बच्चों के साथ कोतूपुर पटिया आई थीं. उनके साथ बेटा लव्यांश और तीन वर्षीय नन्हू भी था. पति पप्पू मजदूरी कर परिवार चलाते हैं.

नाव पलटने के बाद बृजरानी किसी तरह बाहर निकलने का प्रयास कर रही थीं. इसी दौरान उनका पांच वर्षीय बेटा लव्यांश डूबने लगा. बेटे को बचाने के लिए वह दोबारा गहरे पानी में चली गईं. तेज बहाव में काफी देर तक संघर्ष करने के बाद मां-बेटे दोनों डूब गए.

तीन भाइयों की इकलौती बहन थी रानी: कोतूपुर पटिया गांव निवासी रानी तीन भाइयों श्याम सिंह, रविकांत और अंकुश में इकलौती बहन थी. पिता बच्चन मजदूरी कर परिवार चलाते हैं. रानी भौली गांव के स्कूल में कक्षा छह की छात्रा थी.

बुधवार को वह रिश्तेदारों और बच्चों के साथ नाव से टापू पर गई थी. लौटते समय हादसे में उसकी मौत हो गई. बेटी की मौत के बाद मां जावित्री का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव की महिलाएं देर तक उन्हें संभालती रहीं. ग्रामीणों ने बताया कि हादसे से कुछ घंटे पहले तक रानी शादी वाले घर में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. किसी को अंदाजा नहीं था कि शाम होते-होते गांव में मातम छा जाएगा.

एक दिन पहले परिवार में थी शादी की खुशियां.
एक दिन पहले परिवार में थी शादी की खुशियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

मौसी की बेटी की शादी में आई थी आकांक्षा: जलाला निवासी आकांक्षा अपनी मौसी की बेटी की शादी में शामिल होने एक दिन पहले कोतूपुर पटिया आई थी. बुधवार को विदाई के बाद वह रिश्तेदारों और बच्चों के साथ नाव से यमुना पार गई थी. हादसे में उसकी भी मौत हो गई. बेटी का शव देखकर मां बेसुध होकर रोती रहीं. अस्पताल परिसर में मौजूद महिलाएं उन्हें संभालती रहीं.

चाची के साथ शादी में आई थी अर्चना: घाटमपुर निवासी अर्चना अपनी चाची के साथ रिश्तेदारी की शादी में शामिल होने आई थी. विदाई के बाद वह गांव में ही रुक गई थी. बुधवार शाम वह अन्य रिश्तेदारों के साथ नाव से यमुना पार टापू पर गई और हादसे का शिकार हो गई. परिवार के लोग पूरी रात नदी किनारे बैठे रहे. गुरुवार को शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया.

मौके पर पहुंचे जिले के सीनियर अधिकारी.
मौके पर पहुंचे जिले के सीनियर अधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

भाई घर लौटा आदित्य रुक गया: घाटमपुर निवासी आदित्य उर्फ गोरे अपने पिता महेश, मां और भाई आशीष के साथ शादी समारोह में आया था. आदित्य कक्षा छह का छात्र था. विदाई के बाद उसका भाई आशीष पिता के साथ घर लौट गया, लेकिन आदित्य रिश्तेदारी में रुक गया. वह भी नाव में सवार था और लौटते समय डूब गया. गुरुवार शाम करीब 5 बजे NDRF ने उसका शव बरामद किया.

सिर्फ तीन लोग जानते थे तैरना: हादसे वाली नाव में कुल 9 लोग सवार थे. इनमें से विष्णु, गुलाब और बृजरानी को ही तैरना आता था. हादसे के दौरान विष्णु तैरकर बाहर निकला. जबकि गुलाब ने भी बचाव का प्रयास किया. बाकी बच्चे तैरना नहीं जानते थे. बृजरानी तैरना तो जानती थी लेकिन बेटे को बचाने में जान गंवानी पड़ी.

मंगलवार को थी परिवार में शादी: हमीरपुर जिले के कोतूपुर पटिया गांव की आबादी करीब 800 है. गांव के ज्यादातर किसानों की सब्जी की खेती यमुना पार कानपुर देहात और घाटमपुर क्षेत्र में होती है. ग्रामीण रोज नाव से कोतूपुर पटिया गांव निवासी देशराज की नातिन की शादी थी.

वह बारात कानपुर देहात के सजेती थाना क्षेत्र के पाही गांव से आई थी. बुधवार को विदाई के बाद कुछ रिश्तेदार गांव में ही रुके थे. शाम करीब 6 बजे रिश्तेदार और बच्चे नाव से यमुना पार टापू पर खरबूजा, तरबूज, खीरा और ककड़ी लेने गए. वहीं से लौटते समय नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई.

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम.
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम. (Photo Credit: ETV Bharat)

नाव ही एकमात्र सहारा: ग्रामीणों ने बताया कि गांव में करीब 25 नावें हैं. इन्हीं नावों से किसान सब्जियां इस पार लाते हैं. छात्र-छात्राएं भी नाव के सहारे नदी पार करके पढ़ाई के लिए जाते हैं. ग्रामीण अंकित ने कहा कि यमुना पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है.

अजय सिंह ने बताया कि करीब तीन साल पहले भी इसी इलाके में नाव हादसा हुआ था. उस समय 7 लोग नदी में डूब गए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया था. इसके बावजूद सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए.

हादसे के बाद दुखी परिवार.
हादसे के बाद दुखी परिवार. (Photo Credit: ETV Bharat)

कटान और तेज बहाव हादसे की वजह: ग्रामीणों के अनुसार जिस स्थान पर नाव पलटी, वहां नदी में कटान है. इसी वजह से पानी का बहाव काफी तेज हो गया है. घटनास्थल पर नदी की गहराई करीब 20 से 25 फुट है. तेज धारा के कारण लोग संभल नहीं सके. ग्रामीणों का कहना है कि नाव हादसे के समय करीब 20 से 30 मिनट तक नदी किनारे चीख-पुकार मची रही. अंधेरा और तेज बहाव होने से बचाव में परेशानी हुई.

पुल होता तो बच जातीं 6 जिंदगियां: यमुना पार कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र स्थित कुटरा मकरंदपुर और आसपास के गांवों में जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है. ग्रामीणों के अनुसार कुटरा और कोतूपुर पटिया के बीच रोज 50 से 60 लोग नाव से आवागमन करते हैं. अगर इस मार्ग पर पुल बना होता तो 6 लोगों की जान नहीं जाती. हादसे के बाद गांव के लोगों ने एक बार फिर पुल निर्माण की मांग की है.

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Last Updated : May 8, 2026 at 10:15 AM IST

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