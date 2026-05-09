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हमीरपुर नाव हादसा: एक साथ उठीं 6 अर्थियां, गांवों में मातम; चेक पकड़ते ही फफक पड़े परिजन

हमीरपुर: कुरारा थाना क्षेत्र के कुतूपुर पटिया गांव में हुए नाव हादसे में मृत सभी के शवों का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान सभी की आंखें गमगीन रहीं. जिला प्रशासन ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए मृतकों के परिजनों के खाते में ट्रांसफर किया गया.

शुक्रवार सुबह अलग-अलग गांवों में मृतकों के अंतिम संस्कार किए गए. कुतूपुर पटिया निवासी रानी को खेतों के पास सुपुर्द-ए-खाक किया गया. जलाला भटपुरा निवासी आकांक्षा को सुबह करीब 10 बजे दफनाया गया. मनकी गांव निवासी बृजरानी और उसके 5 वर्षीय बेटे लव्यांश को गुरुवार देर शाम दफनाया गया. घाटमपुर निवासी आदित्य उर्फ गोरे और अर्चना के शवों का अंतिम संस्कार चंडिका माता मंदिर के पास गंगा घाट पर किया गया.

मृतकों के परिजनों को सौंपी गई सहायता राशि. (Video Credit: ETV Bharat)

रात 12 बजे तक खातों में पहुंची सहायता राशि: SDM सदर अभिषेक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री दैवीय आपदा राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई. पोस्टमार्टम के बाद राजस्व टीम ने रिपोर्ट तैयार कर मृतकों के परिजनों के बैंक खाते जुटाए और विधिक प्रक्रिया पूरी कर देर रात तक धनराशि स्थानांतरित कराई.

SDM सदर अभिषेक कुमार ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सभी मृतकों के खातों में सहायता राशि पहुंचा दी गई थी. जिन दो मृतकों के परिजनों के खाते नहीं थे, उनके खाते रात में ही खुलवाए गए. शुक्रवार को सदर तहसील सभागार में सदर विधायक डॉ. मनोज कुमार प्रजापति, नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद, SDM अभिषेक कुमार और तहसीलदार वीरपाल सिंह ने मृतकों के परिजनों को डमी चेक सौंपे.

ऐसी मदद किसी को न मिले: पत्नी बृजरानी और बेटे लव्यांश को खोने वाले मनकी निवासी पप्पू को 8 लाख रुपए का डमी चेक दिया गया. चेक पकड़ते ही वह फफक पड़ा. उसने कहा कि ऐसी मदद किसी को न मिले. पप्पू ने बताया कि वह झांसी जिले के एरच में बेतवा नदी पर बन रहे पुल में मजदूरी करता है. हादसे के समय वह गांव में नहीं था. रात करीब 9 बजे ठेकेदार ने गांव चलने को कहा तब उसे हादसे की जानकारी मिली.

पप्पू ने बताया कि पत्नी का अंतिम संस्कार किया गया. बेटे के शव को जलप्रवाह किया गया. पप्पू अपनी बड़ी बेटी अनामिका को साथ लेकर तहसील पहुंचा था. उसने बताया कि सहायता राशि दोनों बेटियों के भविष्य के लिए सुरक्षित रखेगा.

अब मेरे बच्चों को राखी कौन बांधेगा: रानी की मां सावित्री डमी चेक लेते समय रो पड़ीं. उन्होंने कहा कि उन्हें क्या पता था कि नाव ही उनकी बेटी की मौत का कारण बन जाएगी. तीन बेटों के बीच रानी ही इकलौती बहन थी. अब उनके बच्चों की कलाई पर राखी कौन बांधेगा? परिजनों ने बताया कि हादसे के बाद से सावित्री बार-बार बिट्टी-बिट्टी कहकर बेसुध हो जा रही है.

बड़ी होनहार थी आकांक्षा: मृत आकांक्षा के पिता रामहेत ने बताया कि उनके पास जमीन नहीं है. वह मजदूरी करके परिवार चलाते हैं, लेकिन बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी. उन्होंने कहा कि आकांक्षा पढ़ाई में होशियार थी और स्कूल से कभी गैरहाजिर नहीं होती थी. मां माधुरी ने रोते हुए बताया कि बेटी पढ़ने की जिद करती थी. उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद से अब बाकी बच्चों की पढ़ाई कराएंगे.

हादसे की रिपोर्ट शासन को भेजी: SDM सदर अभिषेक कुमार ने बताया कि हादसे की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है. प्रशासन इस बात की समीक्षा कर रहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. उन्होंने कहा कि यमुना नदी में नाव संचालन, सुरक्षा संसाधनों और जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की जाएगी.

जिले में कई स्थान ऐसे हैं, जहां लोग नियमित रूप से नावों का उपयोग करते हैं. ऐसे स्थानों को चिन्हित कर सुरक्षा-व्यवस्था मजबूत करने, जागरूकता अभियान चलाने और हादसे रोकने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी.