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बीजेपी समर्थित जिला परिषद उम्मीदवार को हाईकोर्ट से राहत, कांग्रेस की उड़ी नींद, जानें क्या है पूरा मामला

इस फैसले के बाद रोहित शर्मा और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है. रोहित शर्मा को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है.

बीजेपी प्रत्याशी रोहित शर्मा
बीजेपी प्रत्याशी रोहित शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 11:30 AM IST

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Updated : May 16, 2026 at 12:25 PM IST

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हमीरपुर: पंचायत चुनाव के बीच हमीरपुर जिला में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. जिला परिषद वार्ड चमनेड़ से भाजपा समर्थित प्रत्याशी रोहित शर्मा उर्फ हैप्पी पहलवान का नामांकन कोर्ट के आदेशों के बाद अब मंजूर कर लिया गया है. इस फैसले के बाद क्षेत्र के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं. नामांकन स्वीकार होते ही बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर है.

दरअसल, नामांकन जांच के पहले दिन रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम हमीरपुर ने बीजेपी प्रत्याशी रोहित शर्मा के नामांकन को खारिज कर दिया था. उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके परिवार ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है.शिकायत में ये भी कहा गया था कि रोहित शर्मा के दादा ने साल 2002 में राजस्व विभाग के पास सरकारी भूमि को अपने नाम करने के लिए आवेदन किया था. हालांकि वर्ष 2017 में उनके दादा का निधन हो चुका है. शिकायत के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी ने प्रारंभिक जांच के बाद उनका नामांकन रद्द करने का निर्णय लिया था.

हमें कोर्ट पर था भरोसा (ETV Bharat)

हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

इस पूरे मामले को लेकर रोहित शर्मा ने रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद रोहित शर्मा को राहत प्रदान करते हुए रिटर्निंग अधिकारी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए. कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर फिर से इस मामले की समीक्षा शुरू हुई. बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम करीब 4 बजे के बाद विधायक आशीष शर्मा अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे. इस दौरान अधिवक्ता की मौजूदगी में हाईकोर्ट के आदेश की प्रति एसडीएम को सौंपी गई. इसके बाद लंबे समय तक इस पूरे मामले पर विचार-विमर्श चला और दस्तावेजों की जांच की गई.

बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक आशीष शर्मा
बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक आशीष शर्मा (ETV Bharat)

नामांकन किया गया स्वीकार

करीब साढ़े चार घंटे की प्रक्रिया के बाद रात लगभग 8:30 बजे रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह ने अपना फैसला सुनाया. अतिक्रमण की मौजूदा स्थिति और प्रस्तुत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रोहित शर्मा के नामांकन को स्वीकार कर लिया. साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया. इस फैसले के बाद जहां रोहित शर्मा और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, वहीं विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है. माना जा रहा है कि इस निर्णय से चुनावी मुकाबला अब और भी दिलचस्प हो गया है. रोहित शर्मा का नामांकन स्वीकार होना कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है. रोहित शर्मा का नामांकन रद्द होने के बाद मैदान में सिर्फ कांग्रेस समर्थित और वामपंथी विचारधारा से जुड़े सुरेश कुमार के बीच ही मुकाबला था, लेकिन अब मुकाबाल त्रिकोणीय हो गया है. बीजेपी इस विधानसभा क्षेत्र में मजबूत मानी जाती है. विधायक आशीश शर्मा का यहां अच्छा खासा होल्ड है वो निर्दलीय और बीजेपी के टिकट पर यहां चुनाव जीत चुके हैं.

न्यायापालिका पर था भरोसा

विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि 'हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और कोर्ट ने निष्पक्ष निर्णय दिया है. रोहित शर्मा का नामांकन पहले एक साजिश के तहत खारिज किया गया था, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद न्याय मिला है. अब रोहित शर्मा को चुनाव चिन्ह 'छाता' आवंटित किया गया है, जिसके साथ वो चुनावी मैदान में उतरेंगे. इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये भी दिखाया है कि न्यायिक हस्तक्षेप से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है. आगामी चुनाव में इस फैसले का क्या असर पड़ता है, यह तो परिणाम आने के बाद ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल चमनेड़ वार्ड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं.'

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Last Updated : May 16, 2026 at 12:25 PM IST

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