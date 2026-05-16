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बीजेपी समर्थित जिला परिषद उम्मीदवार को हाईकोर्ट से राहत, कांग्रेस की उड़ी नींद, जानें क्या है पूरा मामला

बीजेपी प्रत्याशी रोहित शर्मा ( ETV Bharat )

हमीरपुर: पंचायत चुनाव के बीच हमीरपुर जिला में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. जिला परिषद वार्ड चमनेड़ से भाजपा समर्थित प्रत्याशी रोहित शर्मा उर्फ हैप्पी पहलवान का नामांकन कोर्ट के आदेशों के बाद अब मंजूर कर लिया गया है. इस फैसले के बाद क्षेत्र के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं. नामांकन स्वीकार होते ही बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर है. दरअसल, नामांकन जांच के पहले दिन रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम हमीरपुर ने बीजेपी प्रत्याशी रोहित शर्मा के नामांकन को खारिज कर दिया था. उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके परिवार ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है.शिकायत में ये भी कहा गया था कि रोहित शर्मा के दादा ने साल 2002 में राजस्व विभाग के पास सरकारी भूमि को अपने नाम करने के लिए आवेदन किया था. हालांकि वर्ष 2017 में उनके दादा का निधन हो चुका है. शिकायत के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी ने प्रारंभिक जांच के बाद उनका नामांकन रद्द करने का निर्णय लिया था. हमें कोर्ट पर था भरोसा (ETV Bharat) हाईकोर्ट में दी थी चुनौती इस पूरे मामले को लेकर रोहित शर्मा ने रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद रोहित शर्मा को राहत प्रदान करते हुए रिटर्निंग अधिकारी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए. कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर फिर से इस मामले की समीक्षा शुरू हुई. बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम करीब 4 बजे के बाद विधायक आशीष शर्मा अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे. इस दौरान अधिवक्ता की मौजूदगी में हाईकोर्ट के आदेश की प्रति एसडीएम को सौंपी गई. इसके बाद लंबे समय तक इस पूरे मामले पर विचार-विमर्श चला और दस्तावेजों की जांच की गई.