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'जब सरकार तानाशाही करती है तो कोर्ट जाना पड़ता है, लोकतंत्र में सभी को न्याय पाने का अधिकार'

जिला परिषद ताल वार्ड से भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुरेश सोनी के प्रचार अभियान के दौरान आशीष शर्मा ने कहा कि, जिला परिषद वार्ड चमनेड़ में भाजपा समर्थित प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया, जिसके बाद मजबूर होकर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा. चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ा, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर निष्पक्षता दिखाई नहीं दी.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले राजनीति बयानबाजी चरम पर पहुंच चुकी है. हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र भी राजनीतिक बयानबाजी से अछूता नहीं है. जिले में वार-पलटवार का दौर तेज हो गया है. हमीरपुर के भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने भोरंज के विधायक सुरेश कुमार पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जब सरकारें तानाशाही का रवैया अपनाने लगती हैं, तब लोगों को न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है.

भाजपा विधायक आशीष शर्मा (ETV Bharat)

'विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही सरकार'

आशीष शर्मा ने कहा कि, "जब कोई विकल्प बाकी नहीं बचता, तब कोर्ट जाना पड़ता है. लोकतंत्र में सभी को न्याय पाने का अधिकार है और भाजपा ने उसी अधिकार का इस्तेमाल किया. कांग्रेस सरकार राजनीतिक दबाव बनाकर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं."

'बस अड्डा बना भ्रष्टाचार का अड्डा'

कांग्रेस द्वारा विकास के नाम पर चुनाव जीतने के दावों पर भी विधायक ने तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि, कांग्रेस बताए कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में आखिर कहां विकास हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन निर्माण कार्यों को कांग्रेस अपनी उपलब्धि बता रही है, वे भ्रष्टाचार के बड़े केंद्र बन चुके हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में कांग्रेस को इसका जवाब मिलेगा.

पंचायत चुनाव को लेकर हमीरपुर में चरम पर प्रचार (ETV Bharat)

'आगामी चुनाव में जनता देगी जवाब'

भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने दावा किया कि, जिस तरह देश के अन्य राज्यों में कांग्रेस का जनाधार कमजोर हुआ है, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का 'सूपड़ा साफ' होने वाला है. इसके साथ ही भाजपा विधायक ने कहा कि, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी.

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