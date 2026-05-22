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भाजपा में बढ़ी अंदरूनी कलह! पूर्व विधायक पर लगे कांग्रेस से सांठगांठ के आरोप, इन नेताओं के खिलाफ होगी कार्रवाई

भाजपा में अनुशासनहीनता को लेकर 6 मामले प्रदेश अनुशासन समिति को भेजे गए हैं, कई नेताओं पर गिर सकती है गाज.

Hamirpur BJP District President Rakesh Thakur
राकेश ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष, हमीरपुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 7:03 PM IST

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हमीरपुर: पंचायती राज चुनावों के बीच भाजपा में अंदरूनी कलह के मामले खुलकर सामने आने लगे हैं. हमीरपुर जिले में बड़सर, भोरंज और हमीरपुर मंडलों में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ बागी होकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अब संगठन ने सख्त रुख अपनाया है. हमीरपुर में भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि ऐसे 6 मामलों को आगामी कार्रवाई के लिए प्रदेश अनुशासन समिति को भेज दिया गया है, जहां से अंतिम फैसला लिया जाएगा. राकेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पूर्व विधायक बलदेव पर लगे ये आरोप

इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बलदेव शर्मा के खिलाफ भी पार्टी अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ दुष्प्रचार करने की शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक बलदेव शर्मा पर कांग्रेस नेताओं के साथ सांठगांठ करने के आरोप भी लगे हैं. उन्होंने कहा कि इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पूरा मामला प्रदेश अनुशासन समिति को भेज दिया गया है और अब इस पर अंतिम फैसला वहीं से लिया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी नेता पार्टी लाइन से ऊपर नहीं है.

"बड़सर के दादडू क्षेत्र से भाजपा की मंडल सचिव रजनी पीला पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गई हैं. पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मनाने और संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उन्होंने पार्टी की बात नहीं मानी. इसके चलते उनके खिलाफ अनुशासनहीनता का मामला प्रदेश हाईकमान को भेज दिया गया है." - राकेश ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष, हमीरपुर

वहीं, जंगल रोपा जिला परिषद वार्ड से भाजपा अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अनिल कुमार के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर शहरी मंडल द्वारा पहले निष्कासन पत्र जारी करना और बाद में उसे वापस लेना जल्दबाजी में लिया गया फैसला था. उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासनात्मक कार्रवाई की एक निर्धारित प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र होता है, लेकिन कुछ लोगों को शायद अपनी शक्तियों और संगठनात्मक व्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई.

"भाजपा एक अनुशासित संगठन है और किसी भी तरह की कार्रवाई उचित प्रक्रिया के तहत ही की जाती है. आने वाले समय में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है." - राकेश ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष, हमीरपुर

नगर निकायों में जीत का दावा

इस दौरान हिमाचल प्रदेश में हुए नगर निकाय चुनावों को लेकर राकेश ठाकुर ने भाजपा की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के 47 नगर निकायों में भाजपा ने 21 स्थानों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस 19 सीटों तक सीमित रही. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों के गढ़ में भी भाजपा ने जीत हासिल कर अपनी संगठनात्मक मजबूती साबित की है. भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिला परिषद चुनावों में भी पार्टी समर्थित उम्मीदवार शानदार प्रदर्शन करेंगे और भाजपा को व्यापक जनसमर्थन मिलेगा.

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