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पैराफिट से टकराकर नाले में गिरा 16 वर्षीय साइकिल सवार, हुई मौत

हमीरपुर: जिला हमीरपुर के भोरंज उपमंडल की भुक्कड़ पंचायत के गांव बैरी भट्टां में एक साइकिल सवार दुर्घटना का शिकार हो गया और खाई में गिरने से 16 साल के साइकिल सवार की मौत हो गई. घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़का साइकिल पर सवार हो कर आ रहा है और अचानक साइकिल सड़क किनारे बने पैराफिट से टकराती है. साइकिल की टक्कर के बाद पैराफिट भी टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद साइकिल सवार की मौत हो जाती है.

अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

स्थानीय पंचायत के पूर्व प्रधान किशोर चंद ने बताया कि अंकित कुमार शनिवार शाम को अपने दोस्तों के साथ भरेड़ी से भुक्कड़ वाया बैरी सड़क पर साइकिल चला रहा था. इसी दौरान अचानक साइकिल के ब्रेक फेल हो गए और वो अनियंत्रित होकर पैराफिट से जा टकराया. टक्कर के बाद वह नीचे नाले में जा गिरा. हादसे के दौरान पैराफिट भी ऊपर से टूटकर नीचे गिर गया, जिससे अंकित को गंभीर चोटें आईं. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंचे और घायल अंकित को तुरंत प्रभाव से सिविल अस्पताल सरकाघाट पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया. हालांकि अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.