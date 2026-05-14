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दिनदहाड़े घर में घुसे लुटेरे, अंदर सो रही 90 साल की बुजु्र्ग को पहले किया प्रणाम, फिर छीनी सोने की बालियां

हमीरपुर: जिला के उपमंडल भोरंज की ग्राम पंचायत लुद्दर महादेव के गांव डुहका में दिनदहाड़े चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. शातिर चोरों ने बड़ी चालाकी से पहले घर के बाहर काफी समय तक घात लगाकर स्थिति का जायजा लिया और मौका मिलते ही घर के अंदर घुसकर सो रही बुजुर्ग महिला के कानों से बालियां निकालकर फरार हो गए. यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के अनुसार, जानकी देवी पत्नी मुंशी राम उस समय घर में अकेली सो रही थीं, जबकि उनका बेटा रामचंद अपने परिवार सहित बाहर गया हुआ था. इसी दौरान दो युवक घर के बाहर आकर आवाजें लगाते रहे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घर में कोई जाग रहा है या नहीं. जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो एक युवक चुपके से घर के अंदर घुस गया. कमरे में सो रही 90 साल की बुजुर्ग को पहले उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया फिर बड़े आराम से बालियां निकाल लीं और दोबारा प्रणाम कर घर से निकल गया. इस दौरान बाहर उसका साथी पहले से निगरानी कर रहा था और वारदात के बाद दोनों वहां से भाग निकले.

बुजुर्ग के कान से चुरा ली बालियां (ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान

घटना का पता तब चला जब परिवार के सदस्य वापस लौटे और बुजुर्ग महिला के कानों से बालियां गायब पाईं. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों की पहचान कर ली. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि चोरी के बाद आरोपियों ने गहनों को पट्टा क्षेत्र के एक सुनार को करीब 20 हजार रुपये में बेच दिया था.