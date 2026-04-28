ETV Bharat / state

ऑटो में पैसों से भरा बैग छोड़ गया यात्री, फिर बजी फोन की घंटी

ईमानदारी अभी जिंदा है! हमीरपुर के ऑटो चालक दिनेश शर्मा ने पेश की मिसाल. यात्री का पैसों से भरा बैग ऑटो में छूट गया था.

ऑटो चालक ने लौटाया पैसों से भरा बैग
ऑटो चालक ने लौटाया पैसों से भरा बैग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 3:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: आज के दौर में जहां लोग छोटी-छोटी बातों में स्वार्थ देखने लगते हैं, वहीं हमीरपुर के एक ऑटो चालक ने अपनी ईमानदारी से समाज के सामने प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है. ऑटो चालक दिनेश शर्मा ने अपने वाहन में सवारी के छूटे 50,000 रुपये लौटाकर ये साबित कर दिया कि इंसानियत और सच्चाई आज भी जिंदा है.

ऑटो चालक के अनुसार, कुलदीप सोनी नाम के व्यक्ति यात्रा के दौरान जल्दबाजी में अपना बैग ऑटो में ही भूल गए थे. उन्होंने कहीं से मेरा नंबर लेकर मुझे कॉल किया और बैग के बारे में पूछताछ की. इसके बाद मैंने अपना ऑटो चेक किया तो बैग ऑटो में ही मिला. मैंने उन्हें तय जगह से अपना बैग ले जाने के लिए कहा. बैग में 50 हजार रुपये नकद रखे हुए थे. इतनी बड़ी रकम देखकर भी मन में लालच नहीं आया और तुरंत असली मालिक तक पहुंचाने का प्रयास किया. आखिर में तय स्थान पर वो बैग यात्री को लौटा दिया गया.

ऑटो चालक ने लौटाया पैसों से भरा बैग (ETV Bharat)

यात्री कुलदीप सोनी को अपना बैग वापस मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने दिनेश शर्मा का दिल से आभार व्यक्त किया और कहा कि आज के समय में ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं. दिनेश शर्मा ने पैसों का भरा बैग लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है. इससे पता चलता है कि आज भी ईमानदार जिंदा है. ऐसे लोग समाज में विश्वास को मजबूत करते हैं.

दिनेश शर्मा ने बताया कि किसी का खोया हुआ सामान लौटाना हर इंसान का फर्ज है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी को रास्ते में किसी का सामान मिले तो उसे उसके मालिक तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करना चाहिए. लोगों ने भी दिनेश शर्मा की जमकर सराहना की. लोगों का कहना है कि दिनेश ने न केवल ईमानदारी दिखाई है, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया है कि सच्चाई और भरोसा अभी भी कायम है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में लैंडस्लाइड से लगभग 1000 पेड़ साफ, 8 महीने बाद फोटो वायरल हुई तो जागा विभाग

TAGGED:

AUTO DRIVER RETURNED MONEY BAG
HAMIRPUR AUTO DRIVER
AUTO DRIVER LOST BAG HAMIRPUR
RETURNS LOST MONEY BAG HAMIRPUR
HAMIRPUR AUTO DRIVER RETURNED CASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.