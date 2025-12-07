यू-ट्यूब से पढ़ाई कर हिमाचल का जवान 23 साल बाद बना सेना में लेफ्टिनेंट, छठे प्रयास में मिली सफलता
हमीरपुर क्षेत्र के सेना के जवान ने एसएसबी पास कर अब सेना में कमीशन हासिल किया. छह दिसंबर को वो आईएमए से पासआउट हुए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 3:55 PM IST
हमीरपुर: कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. ये पक्तियां हमीरपुर के सेना के जवान नवनीत कुमार पर सटीक बैठती हैं. जिला हमीरपुर की बड़सर विधानसभा क्षेत्र के वल्ह पटियाला गांव के नवनीत कुमार ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है.
नवनीत वर्ष 2002 में भारतीय सेना की इंजीनियर रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और लंबे समय तक अनुशासन, उत्कृष्ट सेवा व मेहनत के बाद उन्होंने एसएसबी परीक्षा उत्तीर्ण की है. छह दिसंबर को आईएमए देहरादून से पासआउट होकर लेफ्टिनेंट बने. कमीशन प्राप्त करने से पहले नवनीत सेना में ही सूबेदार के पद पर कार्यरत थे
नवनीत की प्रारंभिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिझड़ी में हुई. इसके बाद सेना में रहते हुए ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. बचपन से ही अनुशासन, मेहनत और देशसेवा को जीवन का मूल मंत्र मानने वाले नवनीत ने जमा दो की परीक्षा पूरी करने के तुरंत बाद 2002 में सेना की ईएमई रेजिमेंट में भर्ती हुए. .
23 सालों से सेना में दे रहे सेवा
भारतीय सेना में 23 वर्षों की सेवाकाल के दौरान नवनीत ने विभिन्न स्थानों पर अपनी तैनाती के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व क्षमता और तकनीकी दक्षता का परिचय दिया. नवनीत कुमार के पिता यशपाल सिंह सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं, जबकि माता डाक विभाग में कार्यरत हैं. उनकी एक छोटी बेटी भी है. परिजनों ने कहा कि नवनीत ने हमेशा परिवार और क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है और आज उनकी उपलब्धि ने पूरे इलाके को गर्व से भर दिया है.
छठे प्रयास में मिली सफलता
नवनीत के छोटे भाई अमन पटयाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि 'नवनीत ने सेना में रहते हुए अपने से बढ़े अधिकारियों को देखकर अफसर बनने का सपना पाला था. वो लगातार 20 से 22 सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे. छठे प्रयास में उन्होंने एसएसबी को उत्तीर्ण कर सफलता हासिल की है. अब आईएमए देहरादून से कमीशन हासिल कर वो अधिकारी बने हैं. यू ट्यूब, अग्रेंजी अखबारों से पढ़ाई कर उन्होंने सफलता हासिल की है. अखबार से उन्होंने करंट अफेयर और जीके तैयार किया था. सेना में ड्यूटी के बाद वो अपनी तैयारी करते थे. उन्होंने कभी हार नहीं मानी. इसके अलावा वो घर पर छुट्टियों में भी इसके लिए तैयारी करते थे. सेना में ड्यूटी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने ये सफलता हासिल की है. '
