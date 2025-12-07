ETV Bharat / state

यू-ट्यूब से पढ़ाई कर हिमाचल का जवान 23 साल बाद बना सेना में लेफ्टिनेंट, छठे प्रयास में मिली सफलता

लेफ्टिनेंट नवनीत कुमार परिवार के साथ ( ETV Bharat )

हमीरपुर: कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. ये पक्तियां हमीरपुर के सेना के जवान नवनीत कुमार पर सटीक बैठती हैं. जिला हमीरपुर की बड़सर विधानसभा क्षेत्र के वल्ह पटियाला गांव के नवनीत कुमार ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है. नवनीत वर्ष 2002 में भारतीय सेना की इंजीनियर रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और लंबे समय तक अनुशासन, उत्कृष्ट सेवा व मेहनत के बाद उन्होंने एसएसबी परीक्षा उत्तीर्ण की है. छह दिसंबर को आईएमए देहरादून से पासआउट होकर लेफ्टिनेंट बने. कमीशन प्राप्त करने से पहले नवनीत सेना में ही सूबेदार के पद पर कार्यरत थे नवनीत की प्रारंभिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिझड़ी में हुई. इसके बाद सेना में रहते हुए ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. बचपन से ही अनुशासन, मेहनत और देशसेवा को जीवन का मूल मंत्र मानने वाले नवनीत ने जमा दो की परीक्षा पूरी करने के तुरंत बाद 2002 में सेना की ईएमई रेजिमेंट में भर्ती हुए. . 23 सालों से सेना में दे रहे सेवा