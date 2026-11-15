राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए वीर जवान अक्षय कुमार, इकलौते बेटे को विदा करते बिलख पड़े माता-पिता
अक्षय की 3 दिसंबर को शादी होनी थी. जिस घर में कुछ दिनों बाद शहनाइयां बजनी थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 7:00 PM IST
हमीरपुर: जिस घर में कुछ दिनों बाद शादी की शहनाइयां गूंजनी थीं, वहां रविवार को जवान बेटे की अंतिम विदाई के समय चीख-पुकार मची रही. हमीरपुर जिले की नंधन पंचायत के रूथवाणी गांव के 26 वर्षीय सेना के जवान अक्षय कुमार का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचा तो माता-पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए. माता-पिता ने जिस इकलौते बेटे को देश की सेवा के लिए सेना में भेजा था, उसे इस तरह विदा करना पड़ेगा, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी. हजारों लोगों की मौजूदगी में अक्षय कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.
रविवार सुबह भारतीय सेना की टुकड़ी अक्षय कुमार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर उनके पैतृक गांव रूथवाणी लेकर पहुंची. जवान की पार्थिव देह घर पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. घर के आंगन में अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर रखा गया. इस दौरान परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने नम आंखों से अपने लाडले को श्रद्धांजलि दी. इकलौते बेटे को तिरंगे में लिपटा देखकर माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल था.
डोगरा रेजिमेंट ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी अंतिम सलामी
घर से अक्षय कुमार की अंतिम यात्रा टाउन भड़ारी स्थित श्मशानघाट के लिए रवाना हुई. यहां हजारों लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गईं. उनके चचेरे भाई साहिल ठाकुर ने मुखाग्नि दी. भारतीय सेना की छठी डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ी ने अपने साथी जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी. सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई के दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया.
3 दिसंबर को होनी थी शादी, घर में चल रही थीं तैयारियां
अक्षय कुमार के निधन का सबसे दुखद पहलू यह है कि उनकी शादी आगामी 3 दिसंबर को तय थी. परिवार में शादी को लेकर तैयारियां चल रही थीं और घर में खुशियों का माहौल था. परिजन बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का सपना देख रहे थे. लेकिन शादी से करीब 20 दिन पहले उनकी मौत की खबर ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. जिस घर में कुछ दिनों बाद शहनाइयां बजनी थीं, वहां अब अपनों को खोने का दुख छाया हुआ है.
जोशीमठ में तैनात थे अक्षय, ड्यूटी के दौरान बिगड़ी थी तबीयत
अक्षय कुमार उत्तराखंड के जोशीमठ में तैनात थे. ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और इसके बाद उनका निधन हो गया. शुरुआती तौर पर हार्ट अटैक की आशंका जताई गई है, हालांकि मौत का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है. अक्षय 16 दिसंबर 2020 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. देशसेवा का जज्बा लेकर सेना में शामिल हुए अक्षय अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे.
विधायक सुरेश कुमार सहित कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि
अंतिम संस्कार के दौरान भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने प्रदेश सरकार की ओर से अक्षय कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. उनके पिता राजकुमार, डीएसपी हरीश गुलेरिया सहित कई लोगों ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर वीर जवान को नमन किया. इस मौके पर पूर्व विधायक डॉ. अनिल धीमान, पूर्व विधायक कमलेश कुमारी, तहसीलदार भोरंज डॉ. आशीष, नरेंद्र कुमार दर्जी, बीडीसी सदस्य मनोज कुमार और पंचायत प्रधान रवि कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्रवासी मौजूद रहे.
अक्षय कुमार के असमय निधन से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. इकलौते बेटे को खोने के गम में माता-पिता का बुरा हाल है. जवान की मौत की खबर मिलने के बाद रूथवाणी गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक छा गया. ग्रामीणों और परिचितों ने परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए वीर जवान को श्रद्धांजलि दी और उनके देशसेवा के जज्बे को नमन किया.
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