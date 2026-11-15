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राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए वीर जवान अक्षय कुमार, इकलौते बेटे को विदा करते बिलख पड़े माता-पिता

हमीरपुर के वीर सिपाही अक्षय कुमार पंचतत्व में विलीन ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: जिस घर में कुछ दिनों बाद शादी की शहनाइयां गूंजनी थीं, वहां रविवार को जवान बेटे की अंतिम विदाई के समय चीख-पुकार मची रही. हमीरपुर जिले की नंधन पंचायत के रूथवाणी गांव के 26 वर्षीय सेना के जवान अक्षय कुमार का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचा तो माता-पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए. माता-पिता ने जिस इकलौते बेटे को देश की सेवा के लिए सेना में भेजा था, उसे इस तरह विदा करना पड़ेगा, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी. हजारों लोगों की मौजूदगी में अक्षय कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

रविवार सुबह भारतीय सेना की टुकड़ी अक्षय कुमार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर उनके पैतृक गांव रूथवाणी लेकर पहुंची. जवान की पार्थिव देह घर पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. घर के आंगन में अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर रखा गया. इस दौरान परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने नम आंखों से अपने लाडले को श्रद्धांजलि दी. इकलौते बेटे को तिरंगे में लिपटा देखकर माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल था.