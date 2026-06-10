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प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक को आई झपकी, अनुराग ठाकुर ने जगाकर पूछा सवाल, मुस्कुराने लगे MLA 'साहब'

इस दौरान मंच पर मौजूद नेताओं के बीच का एक दिलचस्प घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रेस वार्ता के दौरान बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल कुछ समय के लिए झपकी लेते हुए नजर आते हैं. इसी दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने उन्हें हल्के अंदाज में हिलाकर जगाया और मुद्रा योजना को लेकर एक सवाल पूछ लिया. अचानक सवाल सुनकर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया दी. वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई दी.

हमीरपुर: हमीरपुर जिला में हाल ही में आयोजित एक राजनीतिक प्रेस वार्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमीरपुर के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी.

ये पूरा वीडियो कुछ ही सेकेंड का है, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर हो रहा है. देखते ही देखते वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर वायरल हो गया और लोगों ने इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे सामान्य घटना बताते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक दृष्टि से जोड़कर टिप्पणियां कर रहे हैं. वीडियो को लेकर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्मों पर लगातार चर्चा जारी है. हमीरपुर जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी यह वीडियो लोगों की बातचीत का विषय बना हुआ है.

वीडियो बना चर्चा का विषय

हालांकि इस वायरल वीडियो को लेकर अभी तक सांसद अनुराग ठाकुर या विधायक इंद्र दत्त लखनपाल की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान इस तरह के छोटे-छोटे घटनाक्रम अक्सर कैमरे में कैद हो जाते हैं और सोशल मीडिया के दौर में तेजी से लोगों तक पहुंच जाते हैं.फिलहाल यह वीडियो हमीरपुर की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष अपने-अपने नजरिए से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जबकि आम लोग इसे राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान घटित एक रोचक और अप्रत्याशित पल के रूप में देख रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद जिले में इसकी चर्चा लगातार बनी हुई है और यह घटना सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है.

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