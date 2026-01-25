ETV Bharat / state

फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बन हमीरपुर की बेटी ने प्रदेश का नाम किया रोशन, पिता का सपना हुआ साकार

अंकिता की माता ने बताया कि, "बचपन से ही सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा करना अंकिता का सपना था."

Hamirpur Ankita Flying Lieutenant
अंकिता शर्मा बनी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 8:15 PM IST

|

Updated : January 25, 2026 at 8:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की बेटी अंकिता शर्मा ने अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत के बल पर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. नगर निगम हमीरपुर के वार्ड नंबर-8 की रहने वाली अंकिता शर्मा का चयन भारतीय वायु सेना की मेडिकल कोर में हुआ है, जहां वह फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुई हैं. वर्तमान में अंकिता अंबाला एयरफोर्स कैंट में मेडिकल ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं. उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार बल्कि हमीरपुर जिला और पूरा हिमाचल प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है.

कठिन परिस्थितियों में हासिल की MBBS की डिग्री

अंकिता शर्मा के पिता कमल कुमार शर्मा का पहले ही निधन हो चुका है, लेकिन बेटी ने उनके सपनों को साकार कर दिखाया. उनकी माता रीता शर्मा नगर निगम हमीरपुर के वार्ड नंबर-8 की पूर्व पार्षद रह चुकी हैं. वहीं, माता रीता शर्मा ने बताया कि, "अंकिता बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रही है और हमेशा डॉक्टर बनकर देश सेवा करने का सपना देखती थी. अंकिता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल हमीरपुर से प्राप्त की और 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई यहीं से पूरी की. डॉक्टर बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंकिता शर्मा ने यूक्रेन से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की."

सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा करने का सपना

अंकिता की माता ने बताया कि, विदेश में रहकर पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन अंकिता ने कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया और अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटीं. एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने एम्स बिलासपुर में करीब दो वर्षों तक अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने मरीजों की सेवा करते हुए महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया. इसके बाद अंकिता ने दिल्ली में कमीशन की परीक्षा पास की और भारतीय वायु सेना की मेडिकल कोर का हिस्सा बनीं. सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा करना अंकिता का सपना था, जिसे उन्होंने पूरी मेहनत और समर्पण के साथ पूरा किया. फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनने के बाद अब वह वायु सेना में रहकर सैनिकों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे रही हैं.

नाना से मिली प्रेरणा, पिता का सपना किया साकार

अंकिता शर्मा को देश सेवा की प्रेरणा अपने नाना रूप चंद शर्मा से मिली, जो भारतीय सेना से सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. नाना के पदचिन्हों पर चलते हुए अंकिता ने भी सेना में शामिल होकर राष्ट्र सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाया. उनकी इस सफलता से परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है. अंकिता ने अपनी इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, नाना-नानी, दादा-दादी और गुरुजनों को दिया है. इस अवसर पर उनके दादा मिल्खी राम शर्मा, दादी निर्मला देवी, नाना रूप चंद शर्मा, नानी तारो देवी, भाई अंकुश शर्मा सहित मामा-मामी और अन्य परिजनों ने बेटी की सफलता पर गर्व जताया. अंकिता शर्मा की यह सफलता प्रदेश की बेटियों के लिए एक प्रेरणास्रोत बनकर सामने आई है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में 1 लाख का पुरस्कार जीतने का मौका, आप भी कर सकते हैं आवेदन, 31 जनवरी आखिरी तारीख

ये भी पढ़ें: हिमाचल के 56वें ​​स्टेटहुड डे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत इन्होंने दी बधाई

Last Updated : January 25, 2026 at 8:29 PM IST

TAGGED:

HAMIRPUR ANKITA SHARMA NEWS
ANKITA SHARMA SUCCESS STORY
ANKITA SHARMA FLYING LIEUTENANT
ANKITA SHARMA INDIAN AIR FORCE
HAMIRPUR ANKITA FLYING LIEUTENANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.