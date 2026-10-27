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हमीरपुर में एलाइड हेल्थकेयर कॉलेज शुरू, CM सुक्खू ने किया उद्घाटन, छात्रों से भी किया संवाद

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( DIPR )

हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हमीरपुर के जोलसप्पड़ स्थित डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में एलाइड हेल्थकेयर कॉलेज का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने मेडिकल विद्यार्थियों से बातचीत की और संस्थान में उपलब्ध पढ़ाई व प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी ली. कॉलेज शुरू होने से युवाओं को मेडिकल क्षेत्र से जुड़े तकनीकी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा.

एलाइड हेल्थकेयर कॉलेज में विद्यार्थियों को रेडियोलॉजी, मेडिकल लैबोरेटरी, एनेस्थीसिया और डायलिसिस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा. इन पाठ्यक्रमों में अस्पतालों की जांच, चिकित्सा उपकरणों के संचालन और मरीजों के उपचार में डॉक्टरों की मदद से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी शामिल है. इससे विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार के लिए जरूरी कौशल हासिल करने में मदद मिलेगी.