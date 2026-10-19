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पहाड़ दरकने पर खुद सड़क बंद करेगा ‘स्लोप सेंटिनल AI’, हमीरपुर के अक्षित ठाकुर ने बनाया अनोखा मॉडल

‘स्लोप सेंटिनल AI’ मॉडल ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में हर साल भूस्खलन से कई लोगों की जान चली जाती है. ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से होने वाले हादसों पर रोक लगाने के लिए हमीरपुर के एक छात्र ने अनूठी पहल की है. एसडी पब्लिक स्कूल डुग्घा में 10वीं कक्षा के छात्र अक्षित ठाकुर ने ‘स्लोप सेंटिनल AI’ नाम का ऐसा सुरक्षा मॉडल तैयार किया है, जो भूस्खलन के संभावित खतरे का संकेत मिलते ही अलार्म बजाएगा और सड़क के दोनों ओर बैरिकेड लगाने की व्यवस्था को सक्रिय करेगा. इस तकनीक का उद्देश्य वाहन चालकों और राहगीरों को समय रहते सतर्क करना और उन्हें संभावित खतरे वाले मार्ग से दूर रखना है.

बरसात के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खिसकने और पहाड़ों से मलबा गिरने की घटनाएं सामने आती हैं. कई बार वाहन चालकों को खतरे का अंदाजा होने तक देर हो जाती है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अक्षित ने यह मॉडल तैयार किया है. इसके लिए उन्होंने यूट्यूब से विचार और तकनीकी जानकारी जुटाकर उसे अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया.

अक्षित ठाकुर ने बनाया स्लोप सेंटिनल AI मॉडल (ETV Bharat) अक्षित ठाकुर ने बनाया ‘स्लोप सेंटिनल AI’ अक्षित ठाकुर ने बताया, "मॉडल में तीन सेंसर लगाए गए हैं. पहला सॉयल सेंसर जमीन खिसकने के संकेत मिलने पर सक्रिय होकर लाल बत्ती जलाता है. दूसरा रेन सेंसर बारिश को मापने और उसकी तीव्रता के आधार पर संभावित खतरे का संकेत देने में मदद करता है. तीसरा टिल्ट सेंसर जमीन के झुकाव और हलचल का पता लगाने के लिए लगाया गया है. इन तीनों सेंसर से मिलने वाले संकेतों के आधार पर चेतावनी प्रणाली को सक्रिय करने की व्यवस्था की गई है". मॉडल में आर्डुइनो को मुख्य नियंत्रक के रूप में इस्तेमाल किया गया है. यह सेंसर से मिलने वाले संकेतों को पढ़कर निर्धारित मानकों के अनुसार चेतावनी प्रणाली को सक्रिय करता है. खतरे का संकेत मिलने पर अलार्म बजेगा और सड़क के दोनों ओर बैरिकेड लगाने का तंत्र सक्रिय होगा. इससे संभावित भूस्खलन वाले हिस्से में वाहनों की आवाजाही रोकने में मदद मिल सकती है. ‘स्लोप सेंटिनल AI’ मॉडल (ETV Bharat) क्या होता है आर्डुइनो? आर्डुइनो एक ओपन-सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल सेंसर, रोबोटिक्स और स्वचालित उपकरणों से जुड़े प्रोजेक्ट बनाने में किया जाता है. मॉडल के गाइड टीचर ने अक्षित के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि छात्र ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया है और भविष्य में इसकी उपयोगिता की संभावनाएं हैं.