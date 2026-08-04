हिमाचल में इस दिन तक करवा लें मक्की और धान का फसल बीमा, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे जरूरी
कृषि विभाग ने मक्की और धान फसल बीमा की अंतिम तिथि तय कर दी है, एक कनाल पर सिर्फ 48 रुपए प्रीमियम निर्धारित किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 8:07 PM IST
हमीरपुर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला हमीरपुर के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान से सुरक्षा देने वाली इस योजना के तहत अब मक्की और धान की फसल का बीमा 15 अगस्त तक कराया जा सकेगा. पहले इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी, जिसे किसानों की सुविधा को देखते हुए बढ़ा दिया गया है.
ये लोग उठा सकते हैं फसल बीमा का लाभ
कृषि विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक डॉ. डीडी शर्मा ने बताया कि हमीरपुर जिले की सभी तहसीलों और उप तहसीलों में मक्की की फसल को बीमा योजना के तहत अधिसूचित किया गया है. वहीं, धान की फसल के लिए हमीरपुर, नादौन और भोरंज तहसीलों को अधिसूचित किया गया है. इन क्षेत्रों के सभी पात्र किसान, जिनमें बटाईदार और काश्तकार भी शामिल हैं, योजना का लाभ उठा सकते हैं.
फसल बीमा के लिए जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
उपनिदेशक डॉ. डीडी शर्मा ने बताया कि किसान अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और भूमि संबंधी दस्तावेज लेकर बीमा कंपनी, नजदीकी लोक मित्र केंद्र, बैंक या ऑनलाइन माध्यम से फसल बीमा करवा सकते हैं. योजना से संबंधित अधिसूचना कृषि विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. डॉ. शर्मा ने बताया कि वर्तमान खरीफ सीजन के लिए जिला हमीरपुर में क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को बीमा कंपनी के रूप में अधिसूचित किया गया है.
मक्की और धान के लिए निर्धारित प्रीमियम राशि
कृषि विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक डॉ. डीडी शर्मा ने बताया कि मक्की और धान की फसल के लिए 1200 रुपए प्रति हेक्टेयर, यानी 48 रुपए प्रति कनाल प्रीमियम निर्धारित किया गया है, जबकि बीमित राशि 60 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर तय की गई है. उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण लिया है, उनका बीमा संबंधित बैंक द्वारा स्वतः किया जाएगा. अगर कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहता है, तो उसे संबंधित बैंक शाखा में लिखित घोषणा पत्र जमा करवाना होगा.
कृषि विभाग की किसानों से अपील
डॉ. डीडी शर्मा ने बताया कि योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 14447, जिला पर्यवेक्षक संदीप कुमार (79866-45536) और राज्य पर्यवेक्षक अरुण कुमार (93185-75000) से भी संपर्क कर सकते हैं. कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी फसलों का बीमा जरूर करवाएं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.