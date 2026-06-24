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जानें अग्निवीर भर्ती रिजल्ट का अपडेट, इस दिन तक हो सकता है ग्राउंड टेस्ट

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित होगा. ग्राउंड टेस्ट सितंबर में आयोजित हो सकता है.

सितंबर में हो सकता है अग्रनिवीर ग्राउंड टेस्ट
सितंबर में हो सकता है अग्रनिवीर ग्राउंड टेस्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 7:14 PM IST

2 Min Read
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हमीरपुर: अग्निवीर भर्ती-2027 की ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीईई) का परिणाम जल्द घोषित किया जा सकता है. परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सितंबर माह में ग्राउंड टेस्ट और मेडिकल परीक्षण आयोजित किए जाने की संभावना है.

कर्नल श्रीधर राजन के अनुसार जिला हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के सफल अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित की जाएगी. इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच के साथ-साथ मेडिकल परीक्षण भी किया जाएगा. सेना भर्ती कार्यालय ने युवाओं से अभी से अपनी तैयारियां तेज करने का आह्वान किया है, ताकि वे आगामी चरणों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही पात्र अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी. ऐसे में उम्मीदवार नियमित रूप से भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट और भर्ती संबंधी सूचनाओं पर नजर बनाए रखें. इसके अलावा सभी अभ्यर्थी अपने आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें, ताकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

'फिटनेस पर ध्यान दें युवा'

कर्नल राजन ने बताया कि ग्राउंड टेस्ट में दौड़, शारीरिक मापदंड और अन्य निर्धारित परीक्षण शामिल होंगे. इसके बाद सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा. उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वो नियमित व्यायाम, दौड़ और संतुलित खान-पान के माध्यम से अपनी फिटनेस को बेहतर बनाएं. सेना भर्ती कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि भर्ती रैली की अंतिम तारीख और विस्तृत कार्यक्रम लिखित परिणाम घोषित होने के बाद जारी किया जाएगा. फिलहाल अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित करने और सभी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज तथा अन्य जरूरी कागजात समय रहते तैयार रखने की सलाह दी गई है.

अग्निवीर भर्ती योजना के तहत बड़ी संख्या में युवा सेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना पूरा करना चाहते हैं. ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए सितंबर में प्रस्तावित ग्राउंड टेस्ट और मेडिकल परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण साबित होंगे. सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर ने सभी अभ्यर्थियों से अनुशासन और समर्पण के साथ तैयारी जारी रखने का आग्रह किया है, ताकि वो भर्ती के अगले चरण में सफलता हासिल कर सकें.

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