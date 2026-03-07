हमीरपुर में अधिवक्ता ने संदिग्ध हालात में कर ली आत्महत्या, सुसाइड नोट में महिला से रिश्ते का जिक्र
सुसाइड नोट में एक महिला के नाम का जिक्र करते हुए 11 साल के रिश्ते में धोखा मिलने की बात लिखी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 7:42 AM IST
हमीरपुर : शहर कोतवाली क्षेत्र में किराए पर रहने वाले एक अधिवक्ता ने संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली. घटनास्थल से मिले एक पेज के सुसाइड नोट में महिला का जिक्र करते हुए 11 साल के रिश्ते में धोखा मिलने की बात लिखी है. पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
शहर कोतवाली प्रभारी पवन पटेल ने बताया कि अधिवक्ता की आत्महत्या की सूचना मिलने पर पुलिस टीम पहुंची थी. प्राथमिक जांच में घटनास्थल से एक पेज का सुसाइड नोट मिला. जिसमें एक महिला का जिक्र था और 11 साल के रिश्ते में धोखा मिलने की बात लिखी गई है. आसपास के लोगों से जानकारी हुई कि कुरारा थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमरा निवासी देवी प्रसाद यादव (33) पुत्र जयकरण शहर के अमन शहीद इलाके में गोपाल स्वीट हाउस के पास राधेश्याम पाल के मकान में पिछले करीब आठ–नौ महीने से किराये पर रह रहे थे. बीते गुरुवार सुबह से कमरे से बाहर न निकलने पर एक परिचित को शक हुआ. शाम के समय उसने खिड़की से झांककर देखा तो आत्महत्या की जानकारी हुई.
कोतवाली प्रभारी पवन पटेल ने बताया कि देवी प्रसाद अविवाहित थे और हाल ही में उनकी शादी तय होने की चर्चा थी. प्रथमदृष्ट्या मामला सुसाइड का ही है. सुसाइड नोट में महिला से धोखा मिलने के कारण ही आत्मघाती कदम उठाने का जिक्र है. साथ ही अपने भाई और मां से माफी मांगने व दोस्तों के धन्यवाद का भी जिक्र किया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.