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हमीरपुर भाजपा जिलाध्यक्ष की शिकायत पर अवैध खनन पर एक्शन, मौदहा में 1 वाहन सीज

भाजपा जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद की सूचना पर एसडीएम व एआरटीओ मौके पर पहुंचे.

हमीरपुर में अवैध खनन पर कार्रवाई.
हमीरपुर में अवैध खनन पर कार्रवाई. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 10:45 AM IST

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Updated : March 31, 2026 at 11:56 AM IST

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हमीरपुर : ​बिवांर थाना क्षेत्र के मौदहा में बिवांर जलालपुर मार्ग से मौरंग के अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने देर रात बड़ी कार्रवाई की. भाजपा जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद की सूचना पर सक्रिय हुए प्रशासन ने चेकिंग के दौरान 1 वाहन को सीज कर दिया. मौके पर एसडीएम मौदहा करणवीर सिंह, सीओ राजकुमार पांडे, एआरटीओ अमिताभ राय और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम पहुंची थी.

बताया गया कि सोमवार रात करीब 8 बजे बिवांर कस्बे से एक किलोमीटर दूर जलालपुर मार्ग पर भाजपा जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद कई पदाधिकारियों के साथ पहुंची थीं. वहां मौरंग लदे कुछ संदिग्ध वाहनों को रोक कर पूछताछ करने लगीं. इस दौरान पता चला कि वाहनों से बिना किसी प्रशानिक अनुमति के मौरंग ढोयी जा रही है. इस पर उन्होंने कड़ी जताते हुए सभी वाहनों को रुकवा दिया.

मार्ग पर आवागमन भी बाधित होने की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और देर रात एसडीएम मौदहा करणवीर सिंह, सीओ राजकुमार पांडे और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. टीम ने मौरंग लदे वाहनों के दस्तावेजों की जांच शुरू की तो एक वाहन के पास वैध कागज नहीं मिले. आरटीओ की टीम ने इस वाहन को सीज कर दिया.


इस बारे में डीएम घनश्याम मीणा का कहना है कि बीजेपी जिलाध्यक्ष ने फोन पर अवैध मौरंग ढुलाई की सूचना दी थी. टीम को मौके पर भेजकर कार्रवाई की गई है. इस संबंध में जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद का कहना है कि रास्ते में कुछ वाहन तेजी से निकल रहे थे, इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी. वहीं, एआरटीओ अमिताभ राय का कहना है कि 15 गाड़ियों में एक गाड़ी के कागजात नहीं मिले है. इस वजह से एक गाड़ी को सीज कर दिया गया है. तीन वाहन अन्य थानाक्षेत्रों में पकड़े गए हैं.

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Last Updated : March 31, 2026 at 11:56 AM IST

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