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हमीरपुर भाजपा जिलाध्यक्ष की शिकायत पर अवैध खनन पर एक्शन, मौदहा में 1 वाहन सीज

हमीरपुर : ​बिवांर थाना क्षेत्र के मौदहा में बिवांर जलालपुर मार्ग से मौरंग के अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने देर रात बड़ी कार्रवाई की. भाजपा जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद की सूचना पर सक्रिय हुए प्रशासन ने चेकिंग के दौरान 1 वाहन को सीज कर दिया. मौके पर एसडीएम मौदहा करणवीर सिंह, सीओ राजकुमार पांडे, एआरटीओ अमिताभ राय और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम पहुंची थी.

बताया गया कि सोमवार रात करीब 8 बजे बिवांर कस्बे से एक किलोमीटर दूर जलालपुर मार्ग पर भाजपा जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद कई पदाधिकारियों के साथ पहुंची थीं. वहां मौरंग लदे कुछ संदिग्ध वाहनों को रोक कर पूछताछ करने लगीं. इस दौरान पता चला कि वाहनों से बिना किसी प्रशानिक अनुमति के मौरंग ढोयी जा रही है. इस पर उन्होंने कड़ी जताते हुए सभी वाहनों को रुकवा दिया.

मार्ग पर आवागमन भी बाधित होने की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और देर रात एसडीएम मौदहा करणवीर सिंह, सीओ राजकुमार पांडे और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. टीम ने मौरंग लदे वाहनों के दस्तावेजों की जांच शुरू की तो एक वाहन के पास वैध कागज नहीं मिले. आरटीओ की टीम ने इस वाहन को सीज कर दिया.