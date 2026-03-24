ETV Bharat / state

​हमीरपुर जिला अस्पताल में रातभर भटकते रहे परिजन, इलाज न मिलने से 5 माह के मासूम की मौत

हमीरपुर : जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की कथित बदहाली और डॉक्टरों की संवेदनहीनता का हृदय विदारक मामला सामने आया है. बताया जा रहा कि पांच माह के मासूम को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन रातभर इलाज के लिए भटकते रहे, लेकिन समय पर इलाज न मिलन से मासूम की मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया है. वहीं मामले का संज्ञान लेकर सीएमओ ने जांच का आदेश दिया है.

बताया गया कि ​अमित अनुरागी ने उल्टी-दस्त की शिकायत होने पर अपने पांच माह के पुत्र शिवा को शनिवार को कुरारा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया गया था. हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. परिजन रात करीब 9 बजे एंबुलेंस से मासूम को लेकर जिला अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचे.

अमित का आरोप है कि इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने बच्चे को देखने के बजाय सुबह आने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया. मजबूरन परिजन पूरी रात अस्पताल परिसर में ही इलाज के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन किसी भी स्वास्थ्यकर्मी ने सुध नहीं ली. रविवार सुबह जब बच्चे की स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो परिजन बच्चे को लेकर घाटमपुर के एक निजी अस्पताल लेकर चले गए. जहां से लौटने के बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया. ​मासूम की मौत के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा हो गया. परिजनों का कहना है कि यदि समय पर प्राथमिक उपचार मिल जाता तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी.