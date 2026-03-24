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​हमीरपुर जिला अस्पताल में रातभर भटकते रहे परिजन, इलाज न मिलने से 5 माह के मासूम की मौत

परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया. CMO ने जांच का आदेश दिया.

बच्चे की मौत के बाद निराश बैठे परिजन.
बच्चे की मौत के बाद निराश बैठे परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 8:05 AM IST

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हमीरपुर : जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की कथित बदहाली और डॉक्टरों की संवेदनहीनता का हृदय विदारक मामला सामने आया है. बताया जा रहा कि पांच माह के मासूम को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन रातभर इलाज के लिए भटकते रहे, लेकिन समय पर इलाज न मिलन से मासूम की मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया है. वहीं मामले का संज्ञान लेकर सीएमओ ने जांच का आदेश दिया है.

बताया गया कि ​अमित अनुरागी ने उल्टी-दस्त की शिकायत होने पर अपने पांच माह के पुत्र शिवा को शनिवार को कुरारा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया गया था. हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. परिजन रात करीब 9 बजे एंबुलेंस से मासूम को लेकर जिला अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचे.

अमित का आरोप है कि इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने बच्चे को देखने के बजाय सुबह आने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया. मजबूरन परिजन पूरी रात अस्पताल परिसर में ही इलाज के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन किसी भी स्वास्थ्यकर्मी ने सुध नहीं ली. रविवार सुबह जब बच्चे की स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो परिजन बच्चे को लेकर घाटमपुर के एक निजी अस्पताल लेकर चले गए. जहां से लौटने के बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया. ​मासूम की मौत के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा हो गया. परिजनों का कहना है कि यदि समय पर प्राथमिक उपचार मिल जाता तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी.

मुख्य चिकित्साधिकारी गीतम सिंह ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है. ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और डॉक्टरों की भूमिका की समीक्षा की जा रही है. यदि लापरवाही के आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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