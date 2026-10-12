पटवारियों के 30 खाली पदों पर होगी भर्ती, रिटायर्ड पटवारी-कानूनगो कर सकते हैं आवेदन
पटवारी पदों पर भर्ती के लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन की तिथि. 40 हजार रुपये मिलेगा मासिक मानदेय. सेवानिवृत्त कर्मचारी कर सकते हैं अप्लाई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 10:12 PM IST
हमीरपुर: राजस्व विभाग में पटवारियों के खाली पदों को भरने के लिए सेवानिवृत्त पटवारियों और कानूनगो की तैनाती की जाएगी. जिला हमीरपुर प्रशासन की ओर से कुल 30 रिक्त पदों पर रिटायर्ड पटवारी-कानूनगो को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इन पदों पर चयनित कर्मचारियों को 40 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 25 अक्टूबर तक उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं.
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बताया, "राजस्व विभाग में पटवारियों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी. इसके लिए अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक के रिटायर्ड पटवारी या कानूनगो आवेदन करने के पात्र होंगे. इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे. आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें अंतिम तिथि यानी 25 अक्टूबर तक उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाना होगा".
उपायुक्त ने बताया कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने राजस्व विभाग में कम से कम पांच वर्ष तक सेवाएं दी हों. इसके अलावा आवेदक के खिलाफ किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए. निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपनी सेवा से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और अन्य प्रमाणपत्र भी साथ लगाने होंगे, ताकि उनकी पात्रता का सत्यापन किया जा सके.
जिला हमीरपुर में पटवारियों के खाली पदों पर चयनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तैनाती शुरुआती तौर पर तीन महीने के लिए की जाएगी. इस अवधि के दौरान उन्हें 40 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा. प्रशासन की ओर से आवश्यकता और निर्धारित शर्तों के अनुसार इस तैनाती की अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है. इससे राजस्व विभाग में खाली पड़े पदों के कारण प्रभावित हो रहे कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
गंधर्वा राठौड़ ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित पदों के मुकाबले अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो चयन प्रक्रिया के दौरान कम आयु वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसलिए पात्र अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करवाएं. इन पदों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के बारे में उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर या जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. जिला प्रशासन की इस पहल से राजस्व विभाग में पटवारियों के रिक्त पदों पर अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से कामकाज को गति देने में सहायता मिलेगी.
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