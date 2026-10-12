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पटवारियों के 30 खाली पदों पर होगी भर्ती, रिटायर्ड पटवारी-कानूनगो कर सकते हैं आवेदन

पटवारियों के खाली पदों पर होगी भर्ती ( Concept Image )

हमीरपुर: राजस्व विभाग में पटवारियों के खाली पदों को भरने के लिए सेवानिवृत्त पटवारियों और कानूनगो की तैनाती की जाएगी. जिला हमीरपुर प्रशासन की ओर से कुल 30 रिक्त पदों पर रिटायर्ड पटवारी-कानूनगो को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इन पदों पर चयनित कर्मचारियों को 40 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 25 अक्टूबर तक उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं.

इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बताया, "राजस्व विभाग में पटवारियों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी. इसके लिए अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक के रिटायर्ड पटवारी या कानूनगो आवेदन करने के पात्र होंगे. इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे. आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें अंतिम तिथि यानी 25 अक्टूबर तक उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाना होगा".

उपायुक्त ने बताया कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने राजस्व विभाग में कम से कम पांच वर्ष तक सेवाएं दी हों. इसके अलावा आवेदक के खिलाफ किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए. निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपनी सेवा से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और अन्य प्रमाणपत्र भी साथ लगाने होंगे, ताकि उनकी पात्रता का सत्यापन किया जा सके.