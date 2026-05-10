हिमाचल बोर्ड 10वीं की मेरिट में हमीरपुर का शानदार प्रदर्शन, 28 छात्रों ने टॉप-10 में बनाई जगह
विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 9:44 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में हमीरपुर जिला ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में अपनी मजबूत शैक्षणिक पहचान साबित की है. जिले के 28 मेधावी छात्रों ने प्रदेश की टॉप-10 मेरिट सूची में जगह बनाकर हमीरपुर का नाम रोशन किया है. इस बड़ी उपलब्धि से जिले के स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है. विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत और अनुशासन के दम पर यह सफलता हासिल की है.
हिम अकादमी के छात्रों का शानदार प्रदर्शन
इस बार विशेष रूप से हिम अकादमी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेरिट सूची में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई. विद्यालय की छात्रा क्षीरिण ठाकुर और प्रिशा शर्मा ने 694 अंक हासिल कर प्रदेशभर में छठा स्थान प्राप्त किया. वहीं छात्र चिरायु ने 693 अंक लेकर सातवां स्थान हासिल किया. इसके अलावा रुद्र प्रताप चौहान ने 690 अंक प्राप्त कर प्रदेश मेरिट सूची में दसवां स्थान हासिल किया.
विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया. छात्रों का कहना है कि लगातार रिवीजन, लिखित अभ्यास और समय प्रबंधन की वजह से उन्हें यह मुकाम हासिल करने में मदद मिली. शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों की मेहनत और अनुशासन की सराहना की है.
राघवी की सफलता बनी प्रेरणा
हमीरपुर जिला के गलोड़ क्षेत्र की छात्रा राघवी की सफलता ने सभी को भावुक कर दिया. नवदीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गलोड़ की छात्रा राघवी ने 690 अंक प्राप्त कर स्कूल में पहला स्थान हासिल किया. साथ ही उन्होंने प्रदेश मेरिट सूची में भी दसवां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया. राघवी की कहानी सिर्फ अंकों की सफलता नहीं, बल्कि संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल भी है. माता-पिता को खोने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रहीं. उन्होंने अपनी इस उपलब्धि को अपने दिवंगत माता-पिता, खासकर मातृ दिवस के अवसर पर अपनी मां निशा वर्मा को समर्पित किया.
आईपीएस अधिकारी बनना चाहती हैं राघवी
राघवी ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी दादी, शिक्षकों और परिवार के सहयोग को दिया. उन्होंने कहा कि जीवन की कठिन परिस्थितियों ने उन्हें और मजबूत बनाया है. राघवी का सपना भविष्य में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में शामिल होकर देश सेवा करना है. हमीरपुर जिले के इन होनहार छात्रों की उपलब्धि ने पूरे प्रदेश में जिले का गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बनकर उभरी है.
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