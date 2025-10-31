ETV Bharat / state

म्यांमार में फंसे हमीरपुर के दो युवक, अनुराग ठाकुर से परिजनों ने लगाई मदद की गुहार

हमीरपुर: विदेश में नौकरी की चाहत रखने वाले हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के दो युवकों पर भारी पड़ गई. दोनों युवक का चंडीगढ़ में इंटरव्यू हुआ था और उन्हें बताया गया कि उन्हें थाईलैंड भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें धोखे से म्यांमार भेज दिया गया. जहां चीनी माफिया गिरोह के साइबर फ्रॉड हब में अवैध गतिविधियों में काम करवाया जा रहा था. किसी तरह युवक वहां से निकलकर थाईलैंड पहुंचे, लेकिन अब परिवार से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. ऐसे में चिंतित परिजनों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर से मिलकर दोनों युवकों सुरक्षित वतन वापसी करवाने की गुहार लगाई है.

दरअसल, सांसद अनुराग ठाकुर अणु में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां चंबोह और एक अन्य गांव के युवकों के परिजनों ने उनसे मुलाकात की और अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगाई. इस दौरान परिजनों ने बताया, 'युवकों का चंडीगढ़ में इंटरव्यू हुआ था, जहां उन्हें बताया गया था कि उसे नौकरी के लिए थाईलैंड भेजा जाएगा. लेकिन कंपनी ने धोखे से उसे म्यांमार भेज दिया. जहां चीनी माफिया गिरोह के साइबर फ्रॉड हब में अवैध गतिविधियों में काम करवाया जाता है. कुछ समय पहले तक युवक से फोन पर बातचीत हो जाती थी, लेकिन पिछले कई दिनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. इससे पूरा परिवार बेहद चिंतित है'.