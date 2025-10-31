ETV Bharat / state

म्यांमार में फंसे हमीरपुर के दो युवक, अनुराग ठाकुर से परिजनों ने लगाई मदद की गुहार

हमीरपुर के दो युवक म्यांमार में फंसे हुए हैं. परिजनों ने सांसद अनुराग ठाकुर से लगाई मदद की गुहार.

अनुराग ठाकुर से परिजनों ने लगाई मदद की गुहार
अनुराग ठाकुर से परिजनों ने लगाई मदद की गुहार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 3:22 PM IST

3 Min Read
हमीरपुर: विदेश में नौकरी की चाहत रखने वाले हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के दो युवकों पर भारी पड़ गई. दोनों युवक का चंडीगढ़ में इंटरव्यू हुआ था और उन्हें बताया गया कि उन्हें थाईलैंड भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें धोखे से म्यांमार भेज दिया गया. जहां चीनी माफिया गिरोह के साइबर फ्रॉड हब में अवैध गतिविधियों में काम करवाया जा रहा था. किसी तरह युवक वहां से निकलकर थाईलैंड पहुंचे, लेकिन अब परिवार से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. ऐसे में चिंतित परिजनों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर से मिलकर दोनों युवकों सुरक्षित वतन वापसी करवाने की गुहार लगाई है.

दरअसल, सांसद अनुराग ठाकुर अणु में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां चंबोह और एक अन्य गांव के युवकों के परिजनों ने उनसे मुलाकात की और अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगाई. इस दौरान परिजनों ने बताया, 'युवकों का चंडीगढ़ में इंटरव्यू हुआ था, जहां उन्हें बताया गया था कि उसे नौकरी के लिए थाईलैंड भेजा जाएगा. लेकिन कंपनी ने धोखे से उसे म्यांमार भेज दिया. जहां चीनी माफिया गिरोह के साइबर फ्रॉड हब में अवैध गतिविधियों में काम करवाया जाता है. कुछ समय पहले तक युवक से फोन पर बातचीत हो जाती थी, लेकिन पिछले कई दिनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. इससे पूरा परिवार बेहद चिंतित है'.

एक बुजुर्ग महिला ने बताया, 'दो महीने पहले कंपनी वालों ने युवक को नौकरी से निकाल दिया था. इसके बाद से उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है. हम सांसद अनुराग ठाकुर के माध्यम से भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं. ताकि उनका बेटा जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लौट सके. म्यांमार में परिस्थितियां बेहद खराब हैं और किसी भी तरह का संवाद स्थापित करना कठिन होता जा रहा है'.

वहीं, सांसद अनुराग ठाकुर ने परिजनों को मदद का आश्वासन दिया. अनुराग ठाकुर ने कहा, 'भारत सरकार म्यांमार में फंसे भारतीय नागरिकों को जल्द सुरक्षित वापस लाने का लगातार प्रयास कर रही है. सभी भारतीयों सुरक्षित वापस लाया जाएगा. चंबोह गांव सहित दूसरे गांवों के परिजन भी उनसे मिले हैं और इस मामले की जानकारी दी है. म्यांमार में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया जारी है. भारत सरकार ने इन फंसे नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क साधा है. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सभी नागरिक स्वदेश लौटेंगे.

बता दें कि म्यांमार में चीनी माफिया द्वारा संचालित कुख्यात साइबर फ्रॉड हब से भागकर थाईलैंड पहुंचे करीब 500 भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं. भारत सरकार अब इन सभी को सुरक्षित वतन वापस लाने की तैयारी कर रही है. इन फंसे नागरिकों में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चंबोह और एक अन्य गांव का युवक भी शामिल हैं. इन युवकों के परिजनों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षित भारत लाने की अपील की है.

