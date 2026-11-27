हमीरपुर: दो सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, तीन घायल
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बाइक, NH-34 पर डीसीएम ने तीन कर्मचारियों को मारी टक्कर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 12:42 PM IST
हमीरपुर: जिले में बृहस्पतिवार देर रात और शुक्रवार सुबह हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए. पहला हादसा भरुआ सुमेरपुर में नेशनल हाईवे-34 पर हुआ, जहां डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार एक कर्मचारी की मौत हो गई और दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, दूसरा हादसा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां बाइक डिवाइडर से टकराने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई और उसका साथी घायल हो गया.
पहली घटना भरुआ सुमेरपुर में गैस गोदाम के पास बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे हुई. मवईजार गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार (35), दीपक कुमार (25) और शोभित (19) निजी कंपनी में काम करते थे. तीनों ड्यूटी समाप्त होने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे. तभी मौदहा की ओर से आ रही डीसीएम ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया. वहीं, दीपक और शोभित की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.
थानाध्यक्ष राममोहन राय ने बताया कि पुलिस ने डीसीएम और उसके चालक को कब्जे में ले लिया है.
दूसरी घटना शुक्रवार सुबह करीब 7:20 बजे जरिया थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 143.8 किलोमीटर के पास हुई. जालौन जिले के डकोर थाना क्षेत्र के खरका गांव निवासी कपिल राजपूत (25) पुत्र महेंद्र राम और रूपेश कुमार (21) पुत्र विनोद कुमार बाइक से शादी समारोह से लौट रहे थे. इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में बाइक चला रहे कपिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रूपेश के हाथ में चोट आई. उसे एंबुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज उरई भेजा गया.
जरिया थाना प्रभारी मनोज पांडे ने बताया कि पुलिस को डायल 112 के माध्यम से हादसे की सूचना मिली थी. दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. रातभर जागने के कारण चालक को नींद आने की आशंका है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है. मृतक के परिजन शव को अपने साथ ले गए हैं. मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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