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हमीरपुर: दो सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, तीन घायल

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर: जिले में बृहस्पतिवार देर रात और शुक्रवार सुबह हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए. पहला हादसा भरुआ सुमेरपुर में नेशनल हाईवे-34 पर हुआ, जहां डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार एक कर्मचारी की मौत हो गई और दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, दूसरा हादसा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां बाइक डिवाइडर से टकराने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई और उसका साथी घायल हो गया.

पहली घटना भरुआ सुमेरपुर में गैस गोदाम के पास बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे हुई. मवईजार गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार (35), दीपक कुमार (25) और शोभित (19) निजी कंपनी में काम करते थे. तीनों ड्यूटी समाप्त होने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे. तभी मौदहा की ओर से आ रही डीसीएम ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया. वहीं, दीपक और शोभित की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

थानाध्यक्ष राममोहन राय ने बताया कि पुलिस ने डीसीएम और उसके चालक को कब्जे में ले लिया है.