सैन्य सम्मान के साथ नायक सुशील कुमार का हुआ अंतिम संस्कार, नम आंखों से बेटे ने दी पिता को मुखाग्नि

13 डोगरा रेजीमेंट जवान सुशील कुमार का उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार.

नायक सुशील कुमार का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार
नायक सुशील कुमार का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 6:43 PM IST

हमीरपुर: भारत मां के वीर सपूत और हिमाचल प्रदेश के लाल नायक सुशील कुमार का यूपी के फैजाबाद में ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से निधन हो गया. वहीं, आज जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ हमीरपुर जिले स्थित उनके पैतृक गांव पनियाला पहुंचा. जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. जवान को उनके बेटे ने नम आंखों से मुखाग्नि दी. इस दौरान पूरा क्षेत्र 'भारत माता की जय' और 'सुशील कुमार अमर रहे' के नारों से गूंज उठा. इस मौके पर विधायक सुजानपुर रंजीत कुमार, तहसीलदार व अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे.

सुशील कुमार के भाई तिलक ने बताया, "सुशील कुमार कुछ दिन पहले ही घर पर आया था. अपने परिवार में सुशील कुमार ही एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. उनका बेटा तथा बेटी अभी छोटे हैं. पत्नी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है".

नायक सुशील कुमार का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

सुनील कुमार सेना में 13 डोगरा रेजीमेंट में बतौर नायक अपनी सेवाएं दे रहे थे. वे हमीरपुर जिले के ग्राम पंचायत देई का नौण में गांव पनियाला के रहने वाले थे. जानकारी के अनुसार सुशील कुमार फैजाबाद में ड्यूटी कर रहे थे कि 20 अक्टूबर की सुबह चार बजे अचानक उन्हें चक्कर आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से उन्हें कमांडो अस्पताल ले जाया गया. दिवाली की शाम करीब 7 बजे उनका देहांत हो गया. सुशील कुमार का पार्थिव शरीर बुधवार को विमान के माध्यम से लखनऊ से चंडीगढ़ लाया गया, जहां से एंबुलेंस के जरिए उनका पार्थिव शरीर दोपहर 12 बजे उनके पैतृक गांव पनियाला लाया गया. जवान के पैतृक गांव में ही पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. जवान के बेटे नक्ष राणा ने पिता को नम आंखों से मुखाग्नि दी.

13 डोगरा रेजीमेंट के नायक सुशील कुमार
13 डोगरा रेजीमेंट के नायक सुशील कुमार (ETV Bharat)

वहीं, जवान के अंतिम संस्कार में पहुंचे नायब सूबेदार बलविंद्र सिंह ने कहा, "सुशील कुमार काफी मेहनती था. वह अपने काम के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान था. अचानक जवान के निधन से परिवार और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. आज सैन्य सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई. जवान का निधन अत्यंत दुखदाई है".

3 डोगरा रेजीमेंट के नायक सुशील कुमार को अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़
3 डोगरा रेजीमेंट के नायक सुशील कुमार को अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने जवान सुशील कुमार के निधन पर शोक जताया. कैप्टन रणजीत सिंह ने बताया, "सुशील कुमार के पिता भी 15 डोगरा से सेवानिवृत्त हुए थे. जब उनके पिता सेना में कार्यरत थे तो उसी दौरान सुशील कुमार भर्ती हुए थे. सुशील 13 डोगरा में ट्रेनिंग के बाद में गए थे. वह देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई, जो अत्यंत दुखद है. सैनिक की कभी मृत्यु नहीं होती, वह लोगों के दिलों में जिंदा रहता है. भगवान दिवंगत आत्मा की शांति और प्रभावित परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें".

13 डोगरा रेजीमेंट जवान सुशील कुमार
13 DOGRA REGIMENT
SOLDIER SUSHIL KUMAR FUNERAL
HAMIRPUR SOLDIER SUSHIL KUMAR
JAWAN SUSHIL KUMAR FUNERAL

