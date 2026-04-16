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MLA आशीष शर्मा के भाई-चाचा की कोर्ट में हुई पेशी, दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए दोनों

पुंग खड्ड अवैध खनन मामले में विधायक आशीष शर्मा के भाई और चाचा की बढ़ी मुश्किलें.

MLA आशीष शर्मा के भाई-चाचा पुलिस रिमांड पर भेजे गए
MLA आशीष शर्मा के भाई-चाचा पुलिस रिमांड पर भेजे गए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला की पुंग खड्ड में अवैध खनन के बहुचर्चित मामले में हमीरपुर विधायक के परिवार के दो सदस्यों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. स्टोन क्रशर से जुड़े अवैध खनन मामले में विधायक आशीष शर्मा के भाई उमेश शर्मा और चाचा प्रवीण शर्मा को पुलिस ने वीरवार को हमीरपुर कोर्ट में पेश किया. जहां से अदालत ने दोनों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. इससे पहले बीते दिन दोनों आरोपियों ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जहां से उन्हें एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था. इसके बाद पुलिस ने अदालत में दोबारा पेश कर आगे की पूछताछ के लिए रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

एसपी हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया, 'सुजानपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज अवैध खनन केस के तहत दोनों आरोपियों को वीरवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन की पुलिस रिमांड मंजूर हुई है. मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी'.

MLA आशीष शर्मा के भाई-चाचा की कोर्ट में हुई पेशी
MLA आशीष शर्मा के भाई-चाचा की कोर्ट में हुई पेशी (ETV Bharat)

अब सुजानपुर पुलिस दोनों से पूछताछ कर अवैध खनन से जुड़े नेटवर्क, मशीनरी, आर्थिक लेन-देन और अन्य संभावित संलिप्त लोगों के बारे में जानकारी जुटाएगी. मामले की कानूनी पृष्ठभूमि भी काफी चर्चित रही है. आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को आदेश देते हुए दोनों आरोपियों को चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए थे. आदेश के बाद दोनों ने अदालत में सरेंडर किया.

पुंग खड्ड अवैध खनन मामला जिले में पहले ही चर्चा का विषय बना हुआ है. अब जब आरोपियों का संबंध एक विधायक के परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है, जिससे राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है. विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा सकता है, जबकि स्थानीय लोग निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. शनिवार को दोनों आरोपियों को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस रिमांड के दौरान होने वाली पूछताछ से इस बहुचर्चित मामले में कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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