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हमर लैब खरीद मामला: हाईकोर्ट ने FIR और चार्जशीट रद्द करने से किया इनकार, ट्रायल रहेगा जारी

जांच एजेंसी ने टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितता, मिलीभगत और सरकारी धन को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं.

Chhattisgarh High Court
हमर लैब खरीद मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2026 at 7:25 PM IST

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बहुचर्चित ‘हमर लैब’ मेडिकल उपकरण एवं रिएजेंट खरीद मामले में कथित आरोपी निजी कंपनी के प्रतिनिधि की याचिका खारिज कर दी. याचिका खारिज करते हुए ईओडब्ल्यू/एसीबी की एफआईआर, मुख्य एवं अनुपूरक चार्जशीट तथा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया.

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि उपलब्ध जांच सामग्री प्रथमदृष्टया गंभीर आपराधिक आरोपों की ओर संकेत करती है, जिनका परीक्षण केवल ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर किया जा सकता है. इस स्तर पर हाईकोर्ट साक्ष्यों का मूल्यांकन या “मिनी ट्रायल” नहीं कर सकता.

हमर लैब खरीद मामला

ईओडब्ल्यू और एसीबी के अनुसार, साल 2022 में CGMSC द्वारा ‘हमर लैब’ योजना के तहत लगभग 314 करोड़ के रिएजेंट खरीदे गए, जिनमें से करीब 161 करोड़ के रिएजेंट उपयोग से पहले ही एक्सपायर हो गए. जांच एजेंसी ने टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितता, मिलीभगत और सरकारी धन को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं. याचिकाकर्ता ने इसे मात्र संविदात्मक विवाद बताया, जबकि राज्य सरकार ने इसे भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और सार्वजनिक धन की हानि का मामला बताया.

हाईकोर्ट ने FIR और चार्जशीट रद्द करने से किया इनकार

खंडपीठ ने निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर, भजन लाल, राजीव थापर सहित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि धारा 528 BNSS के तहत एफआईआर या चार्जशीट केवल असाधारण परिस्थितियों में ही रद्द की जा सकती है. वर्तमान मामले में ऐसा कोई आधार नहीं पाया गया. अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले का अंतिम निर्णय ट्रायल कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से करेगा.

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