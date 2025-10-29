ETV Bharat / state

पलामू में हम पार्टी का जिला अध्यक्ष गिरफ्तार, चौकीदार को पीटने और अंचल कार्यालय में हंगामा का आरोप

मारपीट करने और अंचल कार्यालय में हंगामे के आरोप में हम पार्टी के जिला अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

HAM Party district president arrested on charges of assault in Palamu
मेदिनीनगर टाउन थाना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 9:46 PM IST

पलामू: जिला के मेदिनीनगर सदर अंचल कार्यालय में बुधवार को हंगामा हुआ. इस हंगामे में अंचल कार्यालय में तैनात चौकीदार की पिटाई की गयी है जबकि अन्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है. चौकीदार को पीटने और हंगामे के आरोप में मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस ने हम पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को गिरफ्तार किया है.

पूरे मामले में मेदिनीनगर सदर अंचल पदाधिकारी अमरदीप बल्होत्रा ने मेदिनीनगर टाउन थाना में आवेदन दिया था. जिसके बाद एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में आशुतोष तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.

दरअसल सदर अंचल पदाधिकारी अमरदीप बल्होत्रा बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में गए थे. आरोप यह है कि आशुतोष तिवारी अंचल पदाधिकारी के पीछे-पीछे कार्यालय कक्ष में गए और हंगामा करने. हंगामा के दौरान बीच-बचाव करने आए चौकीदार के साथ गाली-गलौज की गयी एवं अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मारपीट भी की गई है. अन्य कर्मियों ने भी बीच-बचाव का प्रयास किया लेकिन उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया.

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हम पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को गिरफ्तार कर थाना ले गई है. इस संबंध में मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि अंचल अधिकारी के आवेदन पर एफआईआर दर्ज किया गया है. इस मामले में आरोपी आशुतोष तिवारी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

