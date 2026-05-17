ETV Bharat / state

जीतनराम मांझी की समधन ज्योति मांझी के काफिले पर हमला, विधायक के साथ बदसलूकी

जानकारी के अनुसार रविवार को बाराचट्टी विधायक ज्योति देवी अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत बुमुआर के ग्राम गंभीरा में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी. अदरकी समाज का यह कार्यक्रम था. बिंदा तक पुलिस के लोगों द्वारा उनके काफिले को छोड़ा गया. जैसे ही नदी पार करके गंभीरा की ओर विधायक का काफिला जाने लगा. इसी बीच रास्ते में एक सवारी गाड़ी आई. सवारी वाहन के चालक ने रास्ता देने के बजाए गाड़ी के ठीक रास्ते पर लगाकर आने-जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया.

"चुनाव के समय से ही उन पर इस तरह के हमले हो रहे हैं. मुझ पर व मेरे समर्थकों पर लगातार इस तरह के जानलेवा हमले होते रहे हैं, जिसकी सूचना मैं लगातार प्रशासन को देती रही हूं. इस बार भी हमले का गंभीर प्रयास हुआ."- ज्योति मांझी, विधायक, हम पार्टी

हम विधायक के काफिले पर हमला: स्थानीय ग्रामीणों की मदद से विधायक, उनके बॉडीगार्ड और समर्थकों को सुरक्षित वहां से निकाला गया. ज्योति देवी बिहार के गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं. ज्योति देवी का कहना है कि चुनाव के समय से ही उन पर हमले हो रहे हैं. इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है. इस मामले को लेकर मोहनपुर थाना में लिखित शिकायत की गई है. वही, इस संबंध में बोधगया एसडीपीओ अमित जायसवाल ने बताया कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

गया: मोहनपुर प्रखंड के बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी के काफिल पर हमला हुआ है. विधायक का आरोप है कि पहले उनको रोका गया और फिर अचानक हमला कर दिया. उनके साथ गाली-गलौज, बदसलूकी की गई. साथ ही उनके सुरक्षाकर्मियों के साथ हाथापाई भी की गई. इस दौरान खुद को असुरक्षित महसूस कर रही विधायक ज्योति देवी अपने स्कॉर्पियो वाहन में ही बैठी रही.

इसी स्थिति के बीच विधायक के अंगरक्षक गाड़ी से उतरे और गाड़ी किनारे करने का अनुरोध किया लेकिन सवारी गाड़ी में सवार लोग जो कि 15 से 20 की संख्या में थे, उतरकर दोनों अंगरक्षक से उलझ गए. उनके साथ मारपीट भी करने लगे. विधायक ने कहा कि हालांकि हमारे अंगरक्षक ने धैर्य नहीं खोया लेकिन वे लोग हद पार कर रहे थे और किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न कर सकते थे. मुझे लेकर भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे थे और गाली गलौज देते हुए वाहन के शीशे पर हाथ मार रहे थे.

ज्योति मांझी के साथ बदसलूकी (ETV Bharat)

इस स्थिति को देखते हुए मैंने आसपास के स्थानीय लोगों को फोन लगाया. इसके बाद किसी तरह से मेरे अंगरक्षक एवं सहयोगियों के साथ मुझे बचाकर सुरक्षित निकाला गया. इस तरह की घटना लगातार हो रही है, जो कि गंभीर विषय है. इस पर गंभीरता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए. कुछ आरोपितों के नाम मोहनपुर थाने में विधायक ने दर्ज कराए हैं, जिसमें पलटु यादव, सुनील यादव, दीपक यादव, सीता यादव, कारू मालाकार, राहुल मालाकार, विक्रम ठाकुर आदि शामिल है. वही, अज्ञात को भी आरोपित बनाया है.

इस मामले को लेकर विधायक ज्योति देवी ने मोहनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें सात को नामजद और अज्ञात को आरोपित बनाया है. विधायक ज्योति देवी द्वारा बताया गया है कि वह कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में सामने से आ रहे सवारी वाहन के चालक द्वारा जानबूझकर गाड़ी को मेरे वाहन के सामने खड़ा कर दिया गया.

हम विधायक ने बताया कि सवारी गाड़ी खड़ाकर रास्ता रोका गया और फिर बॉडीगार्ड से उलझने लगे. धक्का मुक्की और मारपीट पर आमदा थे. वह वाहन में बैठी थीं. वाहन के शीशे पर मारा गया और अभद्र व्यवहार किया गया. काफी देर तक वह खुद को असुरक्षित महसूस करती रही. इस बीच उन्होंने आसपास के गांव के पहचान वाले ग्रामीणों को इस तरह की मामले की सूचना दी, जिसके बाद कुछ लोग पहुंचे और किसी तरह से विधायक के काफिले को सुरक्षित निकाला.

"सूचना के बाद मैं खुद घटनास्थल पर पहुंचा. मामले की पड़ताल हो रही है. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन मिल गया है. पुलिस गंभीरता के साथ मामले में कार्रवाई कर रही है."- अमित जायसवाल, एसडीपीओ बोधगया

ये भी पढ़ें: RJD सांसद अभय कुशवाहा की गाड़ी पर हमला, चालक और PA के साथ मारपीट