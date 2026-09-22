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'मैं पहले से जमानत पर हूं', HAM जिलाध्यक्ष सफीउद्दीन को पुलिस ने आधी रात को किया गिरफ्तार, कोर्ट में खुली हथकड़ी

सीतामढ़ी HAM जिलाध्यक्ष सफीउद्दीन फलाही ने पुलिस पर पुराने कांड में जमानत पर होने के बावजूद रात में गिरफ्तारी का आरोप लगाया. रिपोर्ट-धर्मेंद्र कुमार झा

SAFIUDDIN FALAHI ARREST
सफीउद्दीन फलाही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2026 at 12:24 PM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर थाना पुलिस की कार्रवाई को लेकर हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के जिलाध्यक्ष सफीउद्दीन फलाही ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें वर्ष 2019 के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया, जबकि वे उस मामले में पहले से ही जमानत पर थे. फलाही के अनुसार, रुन्नीसैदपुर थाना की आईओ रितु कुमारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उन्हें उनके पैतृक गांव बाजपट्टी से रात करीब 12 बजे गिरफ्तार किया और पूरी रात थाने की हाजत में रखा.

पुराने कांड से जुड़ा मामला

जानकारी के अनुसार, मामला रुन्नीसैदपुर थाना में दर्ज पुराने कांड संख्या 543/19 से संबंधित है. सफीउद्दीन फलाही का दावा है कि इस मामले में वे पहले से न्यायालय से जमानत प्राप्त कर चुके हैं. गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को अपनी जमानत की जानकारी दी, लेकिन उनकी बात पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया.

HAM जिलाध्यक्ष सफीउद्दीन फलाही (ETV Bharat)

हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेशी

अगले दिन फलाही को हथकड़ी लगाकर सीतामढ़ी कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया. उनका आरोप है कि कोर्ट ले जाते समय भी उन्होंने पुलिसकर्मियों को जमानत पर होने की बात बताई, लेकिन कोई तुरंत कार्रवाई नहीं हुई.

कोर्ट में रिकॉर्ड जांच के बाद हथकड़ी खुली

कोर्ट में पेशी के दौरान उनके अधिवक्ता और भाई आजम मलिक ने पुलिस पदाधिकारी के समक्ष संबंधित केस के रिकॉर्ड की दोबारा जांच करने का आग्रह किया. रिकॉर्ड की जांच में उनके पहले से जमानत पर होने की बात सामने आने के बाद उनके हाथों की हथकड़ी खोल दी गई.

"पुलिस पदाधिकारी को केस के रिकॉर्ड की दोबारा जांच करने का आग्रह किया. इसके बाद न्यायालय से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की गई. जांच के दौरान उनके पहले से जमानत पर होने की बात सामने आई."-आजम मलिक, अधिवक्ता

गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल

HAM जिलाध्यक्ष ने पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि अगर वे संबंधित मामले में पहले से जमानत पर थे, तो उसी कांड में उनकी गिरफ्तारी किस आधार पर की गई, इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने पूछा कि गिरफ्तारी से पहले संबंधित अभिलेखों और न्यायालय आदेशों की जांच क्यों नहीं की गई.

"पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. गिरफ्तारी की प्रक्रिया, केस रिकॉर्ड और जमानत से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए. यदि जांच में किसी पुलिस पदाधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए."-सफीउद्दीन फलाही, जिलाध्यक्ष HAM

पुलिस का आधिकारिक पक्ष अभी स्पष्ट नहीं

रुन्नीसैदपुर थाना पुलिस या संबंधित जांच पदाधिकारी की ओर से इस गिरफ्तारी को लेकर अभी कोई विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है. यह स्पष्ट होना बाकी है कि कांड संख्या 543/19 में फलाही की गिरफ्तारी किस आधार पर की गई थी और गिरफ्तारी के समय पुलिस रिकॉर्ड में उनकी जमानत की स्थिति क्या दर्ज थी.

कार्यप्रणाली पर व्यापक सवाल

मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि किसी पुराने आपराधिक मामले में कार्रवाई से पहले संबंधित केस रिकॉर्ड और न्यायालय आदेशों की पुष्टि किस स्तर पर की जाती है. फिलहाल HAM जिलाध्यक्ष ने जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग दोहराई है. पुलिस का पक्ष सामने आने के बाद ही प्रक्रियात्मक चूक की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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