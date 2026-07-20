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सरकारी अस्पतालों में रक्त संकट होगा खत्म, रक्तदान शिविरों का 50% ब्लड होगा रिजर्व

नई व्यवस्था से प्रदेश में रक्त प्रबंधन प्रणाली मजबूत होगी. सरकारी अस्पतालों में रक्त की नियमित उपलब्धता होने से जरूरतमंद को समय पर उपचार मिलेगा.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 5:06 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब रक्त की कमी नहीं होगी. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय सरकारी अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए विशेष कदम उठाने जा रहा है ताकि जरूरतमंद मरीजों को रक्त मिल सके और सरकारी सरकारी अस्पतालों में रक्त की कमी दूर हो सके.

औषधि नियंत्रक अजय फाटक का कहना है कि अब रक्तदान शिविरों में एकत्रित होने वाले रक्त का 50 प्रतिशत हिस्सा सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित रखा जाएगा. इससे सरकारी ब्लड बैंकों में नियमित रूप से रक्त उपलब्ध रहेगा और जरूरतमंद मरीजों को समय पर ब्लड मिल सकेगा. प्रदेशभर में बड़ी संख्या में रक्तदान शिविर आयोजित होते हैं, लेकिन इन शिविरों से एकत्रित अधिकांश रक्त निजी ब्लड बैंकों या संबंधित संस्थाओं के माध्यम से उपयोग में लिया जाता है. कई बार सरकारी अस्पतालों में रक्त की कमी के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद इस स्थिति में सुधार आएगा.

अजय फाटक औषधि नियंत्रक. (ETV Bharat Jaipur)

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विशेष मरीजों को मिलेगा लाभ : फाटक का कहना है कि इसे लेकर जल्द आदेश जारी किया जाएगा और इसके तहत रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली संस्थाओं को एकत्रित रक्त का आधा हिस्सा सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंकों को उपलब्ध कराना होगा. इससे राज्य के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता बनी रहेगी. इस व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ ऐसे मरीजों को मिलेगा, जिन्हें नियमित रूप से रक्त की आवश्यकता होती है. थैलेसीमिया, कैंसर और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों के अलावा गंभीर एनीमिया और अन्य रक्त संबंधी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को समय पर रक्त मिल सकेगा.

रेयर ब्लड भी उपलब्ध हो सकेगा : नई व्यवस्था से रेयर ब्लड ग्रुप की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. कई बार 'एबी' निगेटिव, 'ओ' निगेटिव जैसे दुर्लभ रक्त समूह की तत्काल जरूरत पड़ने पर मरीजों के परिजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है. सरकारी ब्लड बैंकों में पर्याप्त संग्रह होने से ऐसे मामलों में भी राहत मिलेगी. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय का मानना है कि इस नई व्यवस्था से प्रदेश में रक्त प्रबंधन प्रणाली और अधिक मजबूत होगी. सरकारी अस्पतालों में रक्त की नियमित उपलब्धता होने से जरूरतमंद मरीजों को समय पर उपचार मिलेगा. वहीं, आपातकालीन परिस्थितियों में भी रक्त की कमी के कारण उपचार प्रभावित होने की आशंका काफी कम हो जाएगी.

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