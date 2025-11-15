Bihar Election Results 2025

फिरोजाबाद में मासूम से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले का हाफ एनकाउंटर; रायबरेली मुठभेड़ में तीन गिरफ्तार

ASP रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 13 नवंबर को शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के खिलाफ FIR हुई थी.

दुष्कर्म की कोशिश करने वाले का हाफ एनकाउंटर.
दुष्कर्म की कोशिश करने वाले का हाफ एनकाउंटर. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 11:39 AM IST

फिरोजाबाद/रायबरेली: यूपी के शहरों में हुई पुलिस मुठभेड़ में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. फिरोजाबाद में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया. वहीं, रायबरेली में हुई मुठभेड़ के दौरान तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है.

पहले जानें फिरोजाबाद मुठभेड़ में क्या हुआ: फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 13 नवंबर को शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी. आरोपी पर 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा था. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी.

ASP रविशंकर प्रसाद. (Video Credit: ETV Bharat)

एएसपी ने बताया कि 14 नवंबर की रात चेकिंग के दौरान मुस्तफाबाद रोड के पास एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया. पुलिस को देखकर वह भागने लगा और पुलिस टीम पर फायर कर दिया. आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई की और आरोपी के पैर में गोली लगी. वह घायल होकर गिर पड़ा.

घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है. पूछताछ के दौरान उसने अपनी पहचान बताई, जिससे यह साबित हुआ कि यही दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी है. मौके से पुलिस ने 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है.

रायबरेली मुठभेड़ में तीन गिरफ्तार: अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि 14 नवंबर की रात को थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा बहाई चौकी के आगे डलमऊ रोड पर चेकिंग की जा रही थी. तभी सामने से एक मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति सवार आते दिखाई दिए.

रायबरेली मुठभेड़ में तीन गिरफ्तार.
रायबरेली मुठभेड़ में तीन गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस को देखकर बाइक अम्बरा पश्चिम मोड़ की तरफ मोड़कर भागने लगे. तभी उनकी बाइक गिर गई. पुलिस द्वारा दो व्यक्ति चिंटू पुत्र मनोहर शाह, निवासी फौजदारी बाजार, थाना कासिम बाजार, जिला, मुंगेर बिहार और करन उर्फ अमन कुमार पुत्र कामदेव शाह, निवासी ठठेरी टोला, थाना सबोर, जिला भागलपुर बिहार को मौके से पकड़ लिया गया.

वहीं तीसरा व्यक्ति रितिक पुत्र दीपक शाह निवासी फौजदारी बाजार, थाना कासिम बाजार, जिला मुंगेर बिहार वहां से भागने लगा. पुलिस से खुद को घिरता देख उसने फायर शुरू कर दिया. जवाबी कार्रवाई में रितिक के बाएं पैर में गोली लगी है. रितिक के कब्जे से 1 तमंचा 315 बोर, 1 खोखा कारतूस 315 बोर, एक मिस कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है. अपराधियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है.

