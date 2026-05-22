बिहार में कुख्यात रावण का हाफ एनकाउंटर, पांच दिनों में छठा बदमाश लंगड़ा
जहानाबाद पुलिस ने घोसी में कुख्यात अपराधी विक्कू सिंह उर्फ रावण का हाफ एनकाउंटर किया. ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मुठभेड़ में गोली लगी.
Published : May 22, 2026 at 12:16 PM IST
जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले में पुलिस ने कुख्यात किलर विक्कू सिंह उर्फ रावण का हाफ एनकाउंटर कर दिया है. दीपक सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी रावण को घोसी थाना क्षेत्र के धुरियारी नहर के किनारे मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है. एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को हथियार बरामदगी के लिए ले जाया था, जहां उसने अचानक पुलिस पर फायरिंग कर दी.
मुठभेड़ में रावण को लगी गोली: पुलिस के अनुसार, आरोपी ने झाड़ियों में छिपाए हथियार से फायरिंग की, जिसमें घोसी थाना प्रभारी की गाड़ी में गोली लग गई. थानाध्यक्ष बाल-बाल बचे। आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई. गोली रावण के बाएं पैर में लगी और वह मौके पर ही गिर गया.
एसपी अपराजिता लोहानी ने की पुष्टि: जहानाबाद की एसपी अपराजिता लोहानी ने एनकाउंटर की पुष्टि करते हुए बताया कि विक्कू सिंह को पहले भेलवार थाना क्षेत्र से दीपक सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था. हथियार बरामद करने के लिए उसे घटनास्थल पर ले जाया गया था. पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह आत्मरक्षा में की गई.
"जहानाबाद पुलिस ने भेलवार थाना इलाके में दीपक सिंह हत्याकांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी विक्कू सिंह उर्फ रावण को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार विक्कू सिंह को लेकर पुलिस घोसी थाना क्षेत्र के धुरियारी गांव के पास पहुंची थी. इसी दौरान अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी जिसमें थानाध्यक्ष बाल-बाल बच गए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली विक्कू सिंह के बायें पैर में लगी और वह वहीं गिर गया."-अपराजिता लोहानी, एसपी
पांच दिनों में छह बदमाश लंगड़े: फिलहाल रावण का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रहा है. खास बात ये है कि बीते पांच दिनों में बिहार पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत छह बदमाशों को पैर में गोली मारकर लंगड़ा बना दिया है, जिसमें विक्कू सिंह भी शामिल हो गया है.
अपराधियों को सख्त संदेश: यह कार्रवाई बिहार में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती का संदेश देती है. दीपक हत्याकांड जैसे संवेदनशील मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से अपराधियों में दहशत का माहौल है. पुलिस ने आगे भी ऐसे अभियानों को जारी रखने का संकल्प लिया है.
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