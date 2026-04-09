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झांसी में गर्लफ्रेंड और बेटे के हत्यारोपी का हॉफ एनकाउंटर, शाहजहांपुर पुलिस का भी एक्शन

यूपी पुलिस फिर एक्शन, अपराधियों की धरपकड़ को लगातार चला रही अभियान.

half encounter of man accused of murdering girlfriend and son in jhansi shahjahanpur police action
झांसी में गर्लफ्रेंड और बेटे के हत्यारोपी का हॉफ एनकाउंटर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 2:05 PM IST

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Updated : April 9, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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झांसी/शाहजहांपुर/जालौन: झांसी और शाहजहांपुर पुलिस का एक्शन फिर सामने आया है. अलग-अलग हॉफ एनकाउंटर में पुलिस ने दो बदमाशों को दबोचने में सफलता हासिल की है. दोनों ही बदमाश पैर में गोली लगने से घायल है. घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, जालौन पुलिस ने भी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

झांसी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी: लहचूरा थाना क्षेत्र के बरौटा गांव में गुजरात निवासी नीलू देवी और उसके 3 साल के बेटे कृष्णा की हत्या का मामला सामने आया था. हत्या आरोपी ने महिला के शव को सड़क किनारे फेंक दिया था और 2 अप्रैल को ही उसके बेटे को भूसे के अंदर छुपा कर उसमें आग लगा दी थी. पुलिस को 7 अप्रैल को भूसे से कुछ हड्डियां मिली थी. इसके बाद लहचूरा पुलिस ने अपनी तफतीश और तेज कर दी थी. पुलिस इस मामले में आरोपी चतुर्भुज पटेल की तलाश कर रही थी. पुलिस के मुताबिक महिला व आरोपी के बीच संबंध थे. करीब 6 महीने तक दोनों साथ रहे थे. जब महिला अपने पति के पास वापस जाने की जिद करने लगी तो आरोपी ने विवाद के बाद 2 अप्रैल को पहले महिला की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी. इसके साथ ही बेटे को भी मार दिया था. पुलिस ने बुधवार को आरोपी की घेराबंदी की. हॉफ एनकाउंटर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक घायल हत्यारोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है.

शाहजहांपुर पुलिस ने किया एनकाउंटर: शाहजहांपुर पुलिस ने गोकशी और गो तस्करी के आरोपी बदमाश भूरे उर्फ भूरिया को गिरफ्तार कर लिया जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है. पुलिस ने घायल भूरे को अस्पताल में भर्ती कराया है. वहां, उसका इलाज चल रहा है. भूरिया पर गोकशी और गो तस्कर के कई मामले दर्ज है. पुलिस सारे मामलों की जांच कर रही है.

जालौन में दो आरोपी गिरफ्तार: कोतवाली माधौगढ़ पुलिस ने कमल प्रताप सिंह की हत्या के मामले में आरोपी रोहित और तेज प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने शराब पीने के दौरान हुए विवाद में कांच की बोतल से हमला कर किशोर की हत्या कर दी थी. अपर पुलिस अधीक्षक जालौन प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि माधौगढ़ क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है.



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Last Updated : April 9, 2026 at 2:10 PM IST

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