बिहार के गयाजी में हाफ एनकाउंटर, दारोगा के दो बेटे को बदमाशों ने मारी थी गोली
गया में दारोगा के बेटों को गोली मारने वालों का पुलिस और एसटीएफ ने हाफ एनकाउंटर किया, दो आरोपी एएनएमएमसीएच में भर्ती. रिपोर्ट- रत्नेश
Published : October 23, 2026 at 10:27 AM IST
गया: बिहार के गया में दारोगा के दो बेटों पर गोली चलाने वाले अपराधियों का रात 1 बजे हाफ एनकाउंटर किया गया है. मुफस्सिल थाना अंतर्गत बिच्छी गांव में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस की विशेष टीम पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस और एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोलियां लगी.
दोनों आरोपियों को लगी गोली
घायल अभियुक्तों की पहचान श्याम बिहारी और गौरव उर्फ काला के रूप में हुई है. दोनों मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिद्धार्थपुरी कॉलोनी के रहने वाले हैं. पुलिस ने उन्हें कब्जे में लेकर मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है.
अपराधियों ने पुलिस पर की फायरिंग
हत्याकांड के बाद गया पुलिस एक्शन मोड में है. कई अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. इसी क्रम में विशेष टीम बिच्छी गांव पहुंची थी. पुलिस को देखते ही अपराधियों ने गोलियां चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी.
पीड़ित परिवार ने 7 लोगों पर लगाया आरोप
इस मामले में मृतक और घायलों के परिजनों की ओर से सात लोगों को आरोपी बनाया गया था. पुलिस के मुताबिक, अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें श्याम बिहारी और गौरव को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. पूछताछ के बाद पुलिस दोनों को घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी के लिए अलग-अलग स्थानों पर ले गई थी.
छापेमारी के दौरान हुआ एनकाउंटर
पुलिस का दावा है कि अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग की. पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन कथित तौर पर फायरिंग जारी रहने पर आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई. इस दौरान दोनों आरोपियों के पैर में एक-एक गोली लगी.
घटनास्थल से पिस्टल और कट्टा बरामद
इस संबंध में सिटी एसपी अभिनव कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल, एक कट्टा और चार खोखे बरामद किए हैं. इस मामले में अब तक कुल चार हथियार बरामद किए जा चुके हैं. बरामदगी और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों की जांच के लिए एफएसएल की टीम ने भी कार्रवाई की. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी श्याम बिहारी के खिलाफ पहले से चार आपराधिक मामले दर्ज हैं.
"मुख्य आरोपी श्याम बिहारी के खिलाफ पहले से आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है. दूसरे आरोपी गौरव के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है. मुठभेड़ के संबंध में अलग से प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. अन्य आरोपियों की भूमिका, गोलीकांड के पीछे की वजह और हथियारों के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है."- अभिनव कुमार, सिटी एसपी, गया
क्या कहते हैं थानाध्यक्ष?
मुफस्सिल थानाध्यक्ष देवराज इंद्र ने बताया कि दारोगा के बेटों को गोली मारने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गांव पहुंची थी. अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की, तो पुलिस और एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्त घायल हो गए. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है.
"पुलिस और एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में दो अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी है. दोनों को फिलहाल मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस की अग्रतर कार्रवाई चल रही है."-देवराज इंद्र, थानाध्यक्ष मुफस्सिल
क्या है पूरा मामला?
मामला बीते 19 अक्टूबर का है. मुफस्सिल थाना अंतर्गत नौरंगा में दारोगा सुधांशु शेखर के दो बेटों पर अपराधियों ने फायरिंग की थी. इस हमले में बड़े बेटे रानू शेखर की मौत हो गई, जबकि छोटे बेटे मोनू शेखर की हालत गंभीर बनी हुई है. सुधांशु शेखर फिलहाल मोतिहारी में पदस्थापित हैं.
घायल अभियुक्त के पिता रिटायर्ड दारोगा
दिलचस्प बात यह है कि घायल अभियुक्त श्याम बिहारी के पिता रिटायर्ड दारोगा हैं. घटना के बाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. जांच में आगे और खुलासे होने की उम्मीद है.
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