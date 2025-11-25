ETV Bharat / state

महीने में 200 यूनिट हाफ बिजली बिल के लिए क्या करना होगा, सोलर पैनल किसके लिए उपयोगी, जानिए पूरा गणित

इलेक्ट्रॉनिक्स के जानकार और सोलर पैनल एग्जीक्यूटिव शुभम सोनी ने बताया कि कितने पंखे, लाइट, कूलर और घर में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज करने से 200 यूनिट की खपत होगी. उन्होंने यह भी बताया कि आम तौर पर एक मिडिल क्लास फैमिली में अभी कितना खर्च होता है.

200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने सौर ऊर्जा को भी प्रमोट किया. इस योजना के तहत घरों में 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने पर सरकार की तरफ से भारी सब्सिडी दी जा रही है. जिसके बाद अब कई लोग सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं. लेकिन इसका पूरा गणित क्या है, कितने उपयोग में कितने यूनिट बिजली खपत होगी और सोलर पैनल की योजना में क्या है, इसकी जानकारी के लिए ETV भारत ने सोलर और बिजली के जानकर से बात की.

सरगुजा: छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार करते हुए 200 यूनिट कर दिया. आम जनता और विपक्षी कांग्रेस के लगातार हमले के बाद साय सरकार ने 19 नवंबर को ये फैसला लिया. लेकिन बिजली बिल हाफ योजना का लाभ अब सिर्फ उनको ही मिलेगा, जो महीने में सिर्फ 200 यूनिट तक ही बिजली जलाएंगे. इससे ज्यादा होने पर आधा बिल माफ नहीं होगा.

पंखे =45 यूनिट

कूलर= 75 यूनिट

फ्रिज= 230 यूनिट

-----------------------

कुल = 400 यूनिट

200 यूनिट फ्री बिजली कैसे मिलेगी

इलेक्ट्रॉनिक्स के जानकार और सोलर पैनल एग्जीक्यूटिव शुभम सोनी बताते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के घरों में बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं होतीं. वहां एक पंखा, दो से 3 बल्ब, एक कूलर, टीवी होता है. इन चीजों का इस्तेमाल बहुत सामान्य रूप से करते हैं. उपयोग नहीं होने पर लाइट और पंखा बंद करते हैं. बार बार इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो वे 200 यूनिट बिजली में महीनेभर का खर्च निकाल सकते हैं.

सीएम साय की घरों में सोलर सिस्टम लगाने की अपील

सरकार ने 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल की घोषणा तो की है, लेकिन लोगों से लगातार सोलर सिस्टम यूज करने की अपील भी की जा रही है. 200 यूनिट हाफ बिजली बिल की घोषणा के दौरान सीएम साय ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों में घरेलू सोलर सिस्टम लगाने की कुल लागत का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है. केंद्र सरकार 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये और राज्य सरकार 15,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है. जिससे उपभोक्ता को सिर्फ एक चौथाई लागत वहन करनी पड़ेगी.

घर में कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाएं ?

शुभम सोनी बताते हैं घर में सोलर पैनल लगवाने पर सोलर पैनल से जो बिजली जनरेट होगी और जो बिजली यूज करेंगे, उन दोनों को टेली करते हुए बिजली बिल लिया जाएगा. यदि सोलर पैनल से ज्यादा बिजली जनरेट होती है तो अतिरिक्त बिजली का पैसा वापस दिया जाएगा.

सोलर पैनल 1 किलो, 3 किलो, 5 किलोवाट के आते हैं. सामान्य घरों के लिए 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं. 1 किलोवाट के सोलर पैनल से 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन पैदा होती है. 3 किलोवाट का सोलर पैनल एक दिन में 10 से 12 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है, जो घरेलू बिजली का 300 से 350 यूनिट है. यह सामान्य घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त है.

यदि घर में एसी और इंडक्शन है, वाशिंग मशीन है तो उन्हें यूज करने के लिए 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना जरूरी है. यह आपको प्रतिदिन लगभग 20 यूनिट बिजली बनाकर देगा, जिससे 600 यूनिट बिजली मिलेगी.

5 किलोवाट सोलर पैनल लगाने का खर्च

शुभम सोनी बताते हैं कि 5 किलोवाट का सोलर पैनल का सेटअप लगाने का खर्च लगभग 3 लाख रुपये है. जिसमें एक लाख 8 हजार की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है. जिसमें केंद्र की तरफ से 78,000 रुपये और 30000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है. यानी आपके जेब से एक लाख 92 हजार रुपये लगते हैं. ये लागत लगभग 5 साल में बराबर हो जाती है. उसके बाद की बिजली आपके लिए पूरी फ्री ही रहती है.