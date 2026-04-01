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सीतापुर में सुबह-सुबह गरजे बुलडोजर; मनोज पांडेय चौराहे से साफ कराया गया अतिक्रमण

सीतापुर में सुबह-सुबह गरजे बुलडोजर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सीतापुर: जिले के मनोज पांडेय चौराहे के आसपास अतिक्रमण हटाने का अभियान बुधवार से शुरू कर दिया गया. सुबह-सुबह करीब आधा दर्जन बुलडोजर मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने का काम किया जाने लगा. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस और PAC जवान मौजूद रहे. ADM नीतीश कुमार ने बताया कि हरदोई चुंगी चौराहे/ मनोज पांडेय चौक के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि नोटिस देने के साथ ही अतिक्रमण करने वालों से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है. सबकी आपत्तियां सुनी जा चुकी हैं. सबकी सहमति से अतिक्रमण हटाया जा रहा है. ADM नीतीश कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) ADM नीतीश कुमार ने बताया कि मनोज पांडेय चौराहे के आसपास 150 मीटर की परिधि में विकास कार्य कराया जाना है. इसके लिए शासन से धन की स्वीकृति भी मिल चुकी है. अतिक्रमण हटाने के तत्काल बाद विकास कार्य शुरू कराया जाएगा. इसकी प्लानिंग भी पहले से की जा चुकी है. मौके पर मची अफरातफरी: बुधवार तड़के की प्रशासनिक टीम बुलडोजर के साथ पहुंची तो हड़कंप मच गया. अतिक्रमण हटाने की शुरुवात पुलिस ने अपनी ही मंडी पुलिस चौकी से की. बुल्डोजर की मदद से थोड़ी ही देर में चौंकी जमींदोज कर दी गई. इस दौरान दुकानदार व अन्य लोग जमा हो गए.