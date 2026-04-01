सीतापुर में सुबह-सुबह गरजे बुलडोजर; मनोज पांडेय चौराहे से साफ कराया गया अतिक्रमण
ADM नीतीश कुमार ने बताया कि मनोज पांडेय चौक के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 8:56 AM IST|
Updated : April 1, 2026 at 11:19 AM IST
सीतापुर: जिले के मनोज पांडेय चौराहे के आसपास अतिक्रमण हटाने का अभियान बुधवार से शुरू कर दिया गया. सुबह-सुबह करीब आधा दर्जन बुलडोजर मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने का काम किया जाने लगा. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस और PAC जवान मौजूद रहे.
ADM नीतीश कुमार ने बताया कि हरदोई चुंगी चौराहे/ मनोज पांडेय चौक के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि नोटिस देने के साथ ही अतिक्रमण करने वालों से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है. सबकी आपत्तियां सुनी जा चुकी हैं. सबकी सहमति से अतिक्रमण हटाया जा रहा है.
ADM नीतीश कुमार ने बताया कि मनोज पांडेय चौराहे के आसपास 150 मीटर की परिधि में विकास कार्य कराया जाना है. इसके लिए शासन से धन की स्वीकृति भी मिल चुकी है. अतिक्रमण हटाने के तत्काल बाद विकास कार्य शुरू कराया जाएगा. इसकी प्लानिंग भी पहले से की जा चुकी है.
मौके पर मची अफरातफरी: बुधवार तड़के की प्रशासनिक टीम बुलडोजर के साथ पहुंची तो हड़कंप मच गया. अतिक्रमण हटाने की शुरुवात पुलिस ने अपनी ही मंडी पुलिस चौकी से की. बुल्डोजर की मदद से थोड़ी ही देर में चौंकी जमींदोज कर दी गई. इस दौरान दुकानदार व अन्य लोग जमा हो गए.
इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडेय, ईओ वैभव त्रिपाठी, तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह, नायब तहसीलदार, सीओ सिटी विनायक भोसले समेत सैकड़ों की संख्या में पुलिस व PAC के जवान मौजूद रहे.
जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर के निर्देश पर शहर को विकसित और सौंदर्यीकरण का काम शुरू कराया जाना है. इसके लिए प्रमुख चौराहों को सबसे पहले अतिक्रमण मुक्त कराया जाना है.
इसको लेकर पुलिस व प्रशासन की टीम लगातार दुकानदारों व मकानों में रह रहे लोगों से संपर्क कर उन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए समझा रही थी. इसके बाद कुछ लोगों ने सहयोग करते हुए अतिक्रमण हटाया लेकिन अन्य जगहों पर आखिरकार पुलिस व प्रशासन को बुल्डोजर की मदद लेनी पड़ी.
कब्रिस्तान की बाउंड्री पर चला बुलडोजर: नगर पालिक ईओ वैभव त्रिपाठी ने बताया चौराहे के चारों ओर 150 मीटर तक चौड़ीकरण होगा. सबसे पहले मंडी पुलिस चौकी को ढहाया गया. इसके बाद तमाम दुकानें और मकान भी हटाए गए. जेसीबी पास के कब्रिस्तान की बाउंड्री तक पहुंचा, अतिक्रमण की गई बाउंड्रीवाल, एक मजार की दीवार भी तोड़ी गई.
सीओ सिटी विनायक भोसले ने बताया कि कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नही है. लोग सहयोग कर रहे हैं. कार्रवाी के दौरान 2 कंपनी PAC और 6 थानों की फोर्स तैनात है. इसके बाद ट्रैफिक सिग्नल, ऑटोमेटिक ट्रैफिक चालान सिस्टम आदि सहित अन्य तमाम काम किए जाएंगे.
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