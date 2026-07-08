ETV Bharat / state

निजी विद्यालय में निकला आधा दर्जन बेबी कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

पाकुड़: जिले के एक प्रसिद्ध निजी विद्यालय परिसर में बुधवार को आधा दर्जन बेबी कोबरा देखे जाने से हड़कंप मच गया. हालांकि सांपों के बच्चे उस समय देखे गए जब विद्यालय बंद हो चुका था.

वन विभाग को मिली सूचना, तुरंत पहुंचे कर्मी

सूचना मिलते ही वन कर्मी विद्यालय पहुंचे और सभी बेबी कोबरा का रेस्क्यू कर उन्हें घने जंगल में छोड़ दिया. वनकर्मी असराफुल शेख ने बताया कि बुधवार को एक प्रसिद्ध निजी विद्यालय से फोन आया जिसमें बताया गया कि वहां कई सांप के बच्चे रेंग रहे हैं, जिससे विद्यालय के कर्मी भयभीत हैं.

बेबी कोबरा का रेस्क्यू करता वनकर्मी (ETV Bharat)

बिजली पैनल रूम के पास मिले बेबी कोबरा

वनकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और देखा कि सभी कोबरा के बच्चे हैं. वनकर्मियों ने बताया कि सभी सांप के बच्चे विद्यालय के बिजली पैनल रूम के पास देखे गए. वनकर्मी ने बताया कि कोबरा उक्त स्थान पर अंडा देकर चला गया था और पांच दिन पूर्व अंडों से बच्चे निकले थे. उन्होंने यह भी संदेह जताया कि जिस स्थान से बेबी कोबरा का रेस्क्यू किया गया, वहां और भी बेबी कोबरा हो सकते हैं.