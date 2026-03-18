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दिल्ली में कल आधे दिन की छुट्टी, ‘फूल वालों की सैर’ के सम्मान में सरकार का फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 19 मार्च, गुरुवार को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है. ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, इसके पीछे दिल्ली की 200 साल पुरानी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत जुड़ी है. दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, 19 मार्च को दोपहर 2 बजे के बाद सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. हालांकि, जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, फायर सर्विस और सुरक्षा एजेंसियां इस दौरान भी जारी रहेंगी.

यह आदेश सभी सरकारी दफ्तरों, ऑटोनॉमस बॉडीज (स्वायत्त निकाय) और पीएसयू (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स) पर लागू होगा. दरअसल, इस छुट्टी की सबसे बड़ी वजह दिल्ली की ऐतिहासिक परंपरा “फूल वालों की सैर” है. यह आयोजन हर साल उत्साह के साथ मनाया जाता है. इसी के सम्मान में सरकार ने आधे दिन की छुट्टी घोषित की है.

अगर इसके इतिहास की बात करें, तो “फूल वालों की सैर” की शुरुआत मुगल काल में हुई थी. कहा जाता है कि यह परंपरा मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय के समय शुरू हुई, जब उनकी बेगम ने एक मन्नत पूरी होने पर फूलों की चादर चढ़ाने का संकल्प लिया. इसके बाद से यह परंपरा हर साल निभाई जाने लगी.