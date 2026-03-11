ETV Bharat / state

राजसमंद: घर में जलता मिला महिला का शव, पति और बच्चे गायब, नाता विवाह हुआ था

राजसमंद के दादर का भीलवाड़ा गांव में महिला का अधजला शव किराए के कमरे में मिला. पति व तीन बच्चे गायब. पुलिस जांच में जुटी.

Burning body of woman found
इसी घर में मिला महिला का शव (ETV Bharat Rajsamand)
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 11, 2026 at 8:22 PM IST

2 Min Read
राजसमंद: जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत दादर का भीलवाड़ा (कड़िया) गांव में बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. किराए के कमरे में 40 वर्षीय महिला पुष्पा का जलता हुआ शव मिला. घटना के बाद से महिला का पति हिम्मतलाल नंगारची और तीनों बच्चे गायब हैं. पुलिस ने हत्या की आशंका को देखते हुए फोरेंसिक व एमओबी टीम मौके पर बुलाई और साक्ष्य जुटाए. शव को हीरालाल देवपुरा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

कुंभलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कानजी का गुड़ा, सायरा (उदयपुर) हाल दादर का भीलवाड़ा, कड़िया निवासी पुष्पा (40) पत्नी हिम्मतलाल नंगारची का शव किराए के कमरे में जलता हुआ मिला. मृतका पुष्पा पत्नी हिम्मतलाल नंगारची मूल रूप से सायरा (उदयपुर) के कानजी का गुड़ा निवासी थी. चार वर्ष पहले हिम्मतलाल के साथ उसका नाता विवाह हुआ था. हिम्मतलाल की पहली पत्नी का पहले ही निधन हो चुका था और पहली पत्नी से उसके तीन बच्चे हैं. घटना के बाद पति व बच्चे फरार होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

अनबन की बात आई सामने: ज्ञानेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि महिला के पिता झालमचंद ने दामाद हिम्मतलाल के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और हत्या का आरोप लगाया है. केलवाड़ा थाना प्रभारी मनमंथ सिंह ने बताया कि आस-पास के लोगों ने पति-पत्नी के बीच अनबन की बात बताई, लेकिन मौत से पहले किसी झगड़े की आवाज किसी ने नहीं सुनी. कमरे से धुआं निकलता देख पड़ोसियों ने पहुंचकर जलता शव देखा. इसके बाद पुलिस को सूचना दी.

जांच में जुटी पुलिस: पुलिस उप अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सभी पहलुओं पर गहन जांच चल रही है. पति हिम्मतलाल नंगारची व बच्चों की तलाश की जा रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हत्या है, हादसा है या कोई सोची-समझी साजिश. रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

संपादक की पसंद

