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खाली प्लॉट में मिला युवक का अधजला शव, हत्या कर जलाने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

करधनी थाना जयपुर ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर: राजधानी जयपुर में एक खाली प्लॉट में युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव को प्लास्टिक के कट्टे में डालकर जलाने का प्रयास किया गया. ऐसे में पुलिस को आशंका है कि कहीं और हत्या के बाद शव को खाली प्लॉट में लाकर जलाने का प्रयास किया गया है. फिलहाल, मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस शव की शिनाख्त के साथ ही यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात को किसने अंजाम दिया. मोर्चरी में रखवाया शव : करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि आज गुरुवार सुबह जानकारी मिली कि शिव नगर बालाजी धाम मंदिर के पास कालवाड़ पुलिया से निवारू पुलिया के बीच सर्विस लाइन के करीब एक खाली प्लॉट में अधजला शव पड़ा है. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो जलने के कारण शव की पहचान नहीं हो पाई. शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. इसे भी पढ़ें: राजसमंद: घर में जलता मिला महिला का शव, पति और बच्चे गायब, नाता विवाह हुआ था