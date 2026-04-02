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खाली प्लॉट में मिला युवक का अधजला शव, हत्या कर जलाने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

जयपुर में करधनी थाना इलाके में शिव नगर इलाके की घटना.

करधनी थाना जयपुर
करधनी थाना जयपुर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 1:32 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 1:38 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में एक खाली प्लॉट में युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव को प्लास्टिक के कट्टे में डालकर जलाने का प्रयास किया गया. ऐसे में पुलिस को आशंका है कि कहीं और हत्या के बाद शव को खाली प्लॉट में लाकर जलाने का प्रयास किया गया है. फिलहाल, मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस शव की शिनाख्त के साथ ही यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात को किसने अंजाम दिया.

मोर्चरी में रखवाया शव : करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि आज गुरुवार सुबह जानकारी मिली कि शिव नगर बालाजी धाम मंदिर के पास कालवाड़ पुलिया से निवारू पुलिया के बीच सर्विस लाइन के करीब एक खाली प्लॉट में अधजला शव पड़ा है. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो जलने के कारण शव की पहचान नहीं हो पाई. शव को मोर्चरी में रखवाया गया है.

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एफएसएल और डॉग स्क्वॉड ने जुटाए सबूत : वहीं, एफएसएल और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य इकठ्ठा किए गए हैं. उन्होंने बताया, मृतक का कद करीब 5 फीट चार इंच और वजन 55 से 60 किलो के बीच है. उसका रंग गेहुआं और हल्की दाढ़ी-मूंछ बढ़ी हुई है. बनियान और नीले रंग की जींस पहन रखी है. मृतक की पहचान उजागर नहीं हो. इसके लिए बदमाशों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने का भी प्रयास किया है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस : उन्होंने बताया है कि फिलहाल, मृतक के शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. एफएसएल और डॉग स्क्वॉड से घटनास्थल की जांच करवाई गई है. इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. जांच के बाद साफ होगा कि यह वारदात किसने और किस कारण अंजाम दी है. प्राथमिक रूप से अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद शव को कट्टे में बांधकर शव यहां फेंका गया है.

Last Updated : April 2, 2026 at 1:38 PM IST

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