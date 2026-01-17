ETV Bharat / state

वाराणसी में पत्नी की मौत के आधे घंटे बाद पति की गई जान, मणिकर्णिका घाट पर एक साथ होगा अंतिम संस्कार

दंपति की मौत की खबर सुनकर ग्रामीणों की लगी भीड़. ( Photo Credit; villagers )

वाराणसी : विकास खंड पिंडरा क्षेत्र अंतर्गत लल्लापुर गांव में शनिवार सुबह उस समय शोक की लहर दौड़ गई, जब आधे घंटे के भीतर एक वृद्ध दंपति का निधन हो गया. पति-पत्नी की एक साथ मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है.

लल्लापुर गांव निवासी विशुन (80) उर्फ सिपाही अपनी पत्नी दूइजा (77) देवी के साथ रहते थे. परिजनों ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 5 बजे दूइजा देवी का निधन हो गया. यह दुखद समाचार जब बड़े बेटे ने पिता को दिया, तो वह गहरे सदमे में चले गए.

पत्नी के निधन का आघात वह सहन नहीं कर सके और लगभग आधे घंटे के भीतर ही उनकी भी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया. पति-पत्नी के इस तरह एक साथ दुनिया छोड़ देने से गांव वाले स्तब्ध रह गए.

दंपति के चार बेटे अनंत प्रकाश उर्फ तूफानी, रतन कुमार उर्फ बासु, चंद्रभान उर्फ चंदू, चंद्र भूषण उर्फ बल्ली और एक पुत्री उर्मिला देवी हैं. सभी का भरा-पूरा परिवार है. बताया गया कि विशुन उर्फ सिपाही के दो पुत्र सूरत में रहते हैं, जिनके आने के बाद दोनों की शव यात्रा घर से मणिकर्णिका घाट तक जाएगी, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा.