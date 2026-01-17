वाराणसी में पत्नी की मौत के आधे घंटे बाद पति की गई जान, मणिकर्णिका घाट पर एक साथ होगा अंतिम संस्कार
बेटे अनंत प्रकाश ने पिता को मां के निधन की सूचना दी. पत्नी की मौत की खबर सुनते ही वह गहरे सदमे में चले गए.
वाराणसी : विकास खंड पिंडरा क्षेत्र अंतर्गत लल्लापुर गांव में शनिवार सुबह उस समय शोक की लहर दौड़ गई, जब आधे घंटे के भीतर एक वृद्ध दंपति का निधन हो गया. पति-पत्नी की एक साथ मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है.
लल्लापुर गांव निवासी विशुन (80) उर्फ सिपाही अपनी पत्नी दूइजा (77) देवी के साथ रहते थे. परिजनों ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 5 बजे दूइजा देवी का निधन हो गया. यह दुखद समाचार जब बड़े बेटे ने पिता को दिया, तो वह गहरे सदमे में चले गए.
पत्नी के निधन का आघात वह सहन नहीं कर सके और लगभग आधे घंटे के भीतर ही उनकी भी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया. पति-पत्नी के इस तरह एक साथ दुनिया छोड़ देने से गांव वाले स्तब्ध रह गए.
दंपति के चार बेटे अनंत प्रकाश उर्फ तूफानी, रतन कुमार उर्फ बासु, चंद्रभान उर्फ चंदू, चंद्र भूषण उर्फ बल्ली और एक पुत्री उर्मिला देवी हैं. सभी का भरा-पूरा परिवार है. बताया गया कि विशुन उर्फ सिपाही के दो पुत्र सूरत में रहते हैं, जिनके आने के बाद दोनों की शव यात्रा घर से मणिकर्णिका घाट तक जाएगी, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा.
सूचना मिलते ही लल्लापुर गांव के साथ-साथ आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचने लगे. प्रधान राजेंद्र प्रसाद पटेल ने कहा, विशुन उर्फ सिपाही और दूइजा देवी का जीवन प्रेम, समर्पण और साथ निभाने की मिसाल था. उनका एक साथ निधन पूरे क्षेत्र के लिए बेहद भावुक कर देने वाली खबर है.
प्रधान राजेंद्र प्रसाद पटेल ने बताया, दोनों के बीच अटूट प्रेम और आपसी समझ की मिसाल दी जाती थी. घर-गृहस्थी हो या खेतों का काम, दोनों हमेशा एक-दूसरे का साथ निभाते थे और उनके बीच कभी किसी तरह का विवाद नहीं देखा गया.
