जंगली सियार के हमले में आधा दर्जन ग्रामीण घायल, दो महिलाएं गंभीर, कोटा रेफर
सियार ने पहले एक महिला पर हमला किया और उसे बचाने आई दूसरी महिला को भी घायल कर दिया.
Published : June 28, 2026 at 6:32 PM IST
बूंदी: जिले के डाबी क्षेत्र के बड़फू गांव में रविवार को एक जंगली सियार ने अचानक ग्रामीणों पर हमला कर दिया. इस हमले में दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि उन्हें बचाने पहुंचे चार ग्रामीण भी जख्मी हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. यह घटना जिले के डाबी बरड़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत गणेशपुरा के बड़फू गांव स्थित भड़क्या खाल इलाके की बताई जा रही है.
डाबी रेंजर मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि रविवार को 55 वर्षीय कमला बाई अपने खेत की ओर जा रही थीं. इसी दौरान झाड़ियों में छिपा एक जंगली सियार अचानक बाहर निकला और महिला पर हमला कर दिया. देखते ही देखते सियार ने उनके हाथ, पैर और चेहरे पर कई जगह हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. कमला बाई की चीख-पुकार सुनकर पास से गुजर रही 20 वर्षीय संतोष कुमारी उसकी मदद के लिए दौड़ीं. लेकिन आक्रामक सियार ने संतोष कुमारी पर भी हमला कर दिया.
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घायल संतोष ने बताया कि सियार लगातार कमला बाई को नोच रहा था और जब उन्होंने बचाने की कोशिश की, तो वह उनके ऊपर झपट पड़ा. दोनों महिलाओं के शरीर पर गंभीर चोटें आईं. महिलाओं की आवाज सुनकर गांव के बाबूलाल सेन, कालू भील, विक्रम बंजारा और नारायण बंजारा मौके पर पहुंचे और महिलाओं को बचाने का प्रयास किया. लेकिन हमलावर सियार ने इन ग्रामीणों पर भी हमला कर दिया. जिससे चारों को चोटें आईं. हालांकि उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. जबकि घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज जारी है.
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ग्रामीणों ने पत्थर फेंककर सियार को जंगल की ओर खदेड़ना शुरू किया. इस दौरान सियार गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल सियार को रेस्क्यू कर डाबी रेंज कार्यालय ले जाया गया. हालांकि उपचार के दौरान सियार की मौत हो गई. घटना के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को डाबी अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद कमला बाई और संतोष कुमारी की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया.
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डाबी रेंजर मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि बरसात के मौसम में जंगल और नालों से सटे इलाकों में वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ जाती है. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि किसी क्षेत्र में सियार या अन्य वन्यजीव दिखाई दें, तो उसके पास जाने या उसे उकसाने का प्रयास न करें और तुरंत वन विभाग को सूचना दें.