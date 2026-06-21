रामपुर में आधा दर्जन सरकारी वकील हटाए गए; आजम खान केस से जुड़े वकील भी हटे
सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़े कई मामले विचाराधीन हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 7:39 AM IST
रामपुर: जिला प्रशासन के एक बड़े फैसले ने राजनीतिक और कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी है. जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश शासन के न्याय विभाग के आदेश के बाद आधा दर्जन शासकीय अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से कार्यमुक्त कर दिया है.
हटाए गए अधिवक्ताओं में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो चर्चित मामलों में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे. इस कार्रवाई के बाद जिले के अधिवक्ताओं के बीच खलबली मची हुई है. राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय विभाग के आदेश के अनुपालन में रामपुर जिलाधिकारी IAS अजय कुमार द्विवेदी ने कई शासकीय अधिवक्ताओं को उनके पदों से हटाने का आदेश जारी किया है.
आदेश के अनुसार जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार सक्सेना, जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी अनामिका, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संदीप सक्सेना, प्रमोद सागर, ओम प्रकाश लोधी, प्रताप सिंह मौर्य और अमित कुमार को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया है.
जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन अधिवक्ताओं की सेवाएं समाप्त करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जा रहा है. साथ ही रिक्त हुए पदों के सापेक्ष नए पैनल के गठन की प्रक्रिया अलग से पूरी की जाएगी. प्रशासनिक स्तर पर इसे नियमित प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन इस फैसले को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं.
दरअसल, रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम और परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़े कई मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं. ऐसे में विधानसभा चुनाव 2027 के नजदीक आते समय सरकारी वकीलों को हटाए जाने के फैसले ने राजनीतिक अटकलों को भी जन्म दे दिया है.
हालांकि प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई को शासन के आदेश के तहत की गई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया गया है. फिलहाल इस फैसले के बाद जिले के अधिवक्ताओं के बीच चर्चाओं का दौर जारी है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि रिक्त पदों पर किन नए अधिवक्ताओं की नियुक्ति होती है.
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