हल्द्वानी उजाला नगर बवाल मामला, हिंदूवादी नेता को कोर्ट ने दी जमानत
16 नवंबर को हल्द्वानी के उजाला नगर क्षेत्र में जमकर बवाल हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2025 at 6:25 PM IST
हल्द्वानी: CJM कोर्ट ने हल्द्वानी बवाल मामले में जेल भेजे गए हिंदूवादी नेता विपिन पांडे को कंडीशनल बेल पर रिहा किया है. 20 नवंबर को रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने उजाला नगर में हुए बबाल मामले में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले हिंदू वादी नेता विपिन पांडे को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.
हल्द्वानी उजाला नगर में गौवंशीय पशु के अवशेष मिलने के बाद हुए बबाल और तोड़फोड़ मामले में हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने हिन्दूवादी नेता विपिन पांडे को सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने के मामले में 20 नवम्बर को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया. जिसके बाद कोर्ट ने विपिन पांडे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. विपिन पांडे के अधिवक्ता ने हल्द्वानी CJM कोर्ट में उसके बेल की अर्जी लगाई. आज कोर्ट के समक्ष विपिन पांडे के अधिवक्ताओं की टीम ने मजबूती से दलील पेश की गई. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी विपिन पांडे को एंडीशनल बेल दी है.
गौरतलब है कि 16 नवंबर को हल्द्वानी के उजाला नगर क्षेत्र में गौवंशीय पशु के अवशेष मिलने के बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया था. इस दौरान अराजक तत्वों द्वारा दुकानों में तोड़फोड कर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया. पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करते हुए मामले को शांत किया गया. मामले में वन भूलपुरा पुलिस ने 40 से 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. मामले की जांच के दौरान 19 नवम्बर को तीन हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया. जिसमें हिंदूवादी नेता विपिन पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.